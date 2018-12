Dyrektor finansowy (CFO) a transformacja cyfrowa firm

Dlatego w przyszłości funkcja dyrektora finansowego będzie w coraz większym stopniu wymagać zaawansowanych kompetencji cyfrowych, umiejętności współpracy i analizy danych w czasie rzeczywistym – podkreślają eksperci Accenture.

– Transformacja cyfrowa stała się koniecznością dla większości przedsiębiorstw. Co może zaskakiwać, nowe technologie już teraz bardzo wyraźnie wpływają na sposób funkcjonowania działów finansowych, w tym na rolę dyrektorów finansowych. Według Accenture to właśnie dyrektorzy finansowi oraz ich zespoły odegrają istotną rolę w procesie transformacji cyfrowej – mówi agencji Newseria Biznes Dominik Wójcik, dyrektor w dziale transformacji biznesowej Accenture. – To właśnie pod nadzorem CFO będą przeprowadzane kluczowe inwestycje w nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania, które będą miały na celu np. podwyższenie przychodów, zwiększenie marży bądź poprawienie konkurencyjności firmy – dodaje.

Cyfrowa transformacja dotyczy zarówno procesów związanych z obsługą klienta, jak i wewnętrznego funkcjonowania organizacji. Oprócz wykorzystania nowych technologii wymaga adaptacji pracowników do nowego otoczenia – podwyższania ich kompetencji, szkoleń czy zmiany sposobu wykonywania pracy.

– Transformacja cyfrowa ma uzasadnienie w wielu przypadkach: gdy konieczne jest podwyższenie wartości przedsiębiorstwa, gdy organizacja wymaga redefinicji bądź poprawy pozycji rynkowej. Jest to jedyna droga dla przedsiębiorstw, które chcą uzyskać pozycję lidera w danej branży. Bez digitalizacji na dłuższą metę będzie to bardzo trudne do wykonania – mówi Dominik Wójcik.

Jak podkreśla, przedsiębiorstwa, które podejmą decyzję o przeprowadzeniu takiej ewolucji, muszą zadbać o to, żeby zmiany przenikały z góry do dołu organizacji, obejmując wszystkie elementy łańcucha wartości, wszystkie istniejące struktury i systemy.

– Wynikiem transformacji cyfrowej mogą być zupełnie nowe modele biznesowe. Polega ona nie tylko na wprowadzaniu zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, lecz przede wszystkim ma na celu zmianę tego, czym faktycznie przedsiębiorstwo jest. Pociąga to za sobą zasadniczo inne podejście do planowania i organizacji biznesu – mówi Dominik Wójcik.

Wiodącą rolę dyrektorów finansowych w tym procesie potwierdziło badanie Accenture („The CFO Reimagined: From Driving Value to Building the Digital Enterprise”) przeprowadzone wśród ponad 700 dyrektorów finansowych oraz ok. 200 specjalistów od finansów w globalnych przedsiębiorstwach. Jednocześnie pokazało ono wyzwania związane z nową rolą CFO. Ponad połowa z nich obawia się, że ich działania są za bardzo reaktywne, a za mało proaktywne, zaś procesy dotyczące analityki są niewystarczająco efektywne i wymagają poprawy.

Obecnie około 34 proc. zadań wykonywanych przez działy finansowe jest zautomatyzowanych. Do roku 2021 prawie połowa (45 proc.) będzie już oparta na zaawansowanych technologiach. Wraz z postępującą automatyzacją rutynowych operacji księgowych standardowa lista obowiązków dyrektorów finansowych będzie coraz częściej obejmować działania związane z planowaniem strategicznym, doradztwem i analityką. Już w tej chwili większość CFO dostrzega, że z czasem wiedza stricte finansowa będzie w coraz mniejszym stopniu powiązana z ich zakresem obowiązków.

– Dyrektor finansowy, aby sprostać nowej roli, będzie musiał ciągle podnosić swoje kompetencje, takie jak biegłość w znajomości nowoczesnych, przełomowych rozwiązań, które docelowo zrewolucjonizują jego branżę – podkreśla dyrektor w dziale transformacji biznesowej Accenture.

Dotyczy to także pozostałych członków działów finansowych. Potrzebne będą takie umiejętności, jak zdolności analityczne, prezentacja i interpretacja danych, dobra komunikacja i zdolność efektywnego porozumiewania się z biznesem tak, aby zbudować z nim odpowiedni dialog.

Jednym z największych wyzwań dla CFO będzie rekrutacja lub szkolenie pracowników w taki sposób, żeby rozumieli, jak zbierać dane w celu pozyskania z nich jak największej liczby informacji. W zakresie jego obowiązków będzie również zapewnienie odpowiednich narzędzi dla jego zespołów.