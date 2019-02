Wiążąca Informacja Stawkowa w VAT od 1 czerwca 2019 r.

W toku konsultacji publicznych i opiniowania projektu z 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa swoje uwagi zgłosiło szereg organizacji przedsiębiorców, stowarzyszeń zawodowych, izb przemysłowo-handlowych, firm doradczych. Niektóre z tych wag zostało przez Ministerstwo Finansów uwzględnionych, co znajdzie wyraz w zmienionym projekcie.

Jedną z kluczowych zmian będzie zmiana planowanego terminu wejścia w życie nowej instytucji prawnej - Wiążącej Informacji Stawkowej.

reklama reklama

"Nowe zasady związane z systemem stawek VAT będą stosowane od 1 stycznia 2020 r., od 1 czerwca 2019 r. (a nie jak pierwotnie przewidywał projekt od 1 kwietnia 2019 r.) wejdą w życie przepisy umożliwiające podatnikom i określonym w ustawie podmiotom uzyskanie WIS, co pozwoli im na wcześniejsze otrzymanie informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności, dotyczących opodatkowania podatkiem VAT, a zatem odpowiednie przygotowanie się do nowych realiów" - napisało MF w raporcie z konsultacji.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Ważniejsze uwagi zgłoszone w toku konsultacji, uwzględnione przez Ministerstwo Finansów

Stawka VAT na leki weterynaryjne

Produkty lecznicze weterynaryjne pozostaną objęte stawką w wysokości 8% - projekt z 8 listopada zakładał objęcie tych produktów stawką podstawową (obecnie 23%).

Wiążąca Informacja Stawkowa przy świadczeniach kompleksowych i zestawach towarów

W związku z charakterem WIS i celem wprowadzenia tej instytucji, jakim jest m.in. zapewnienie stosownej ochrony dla podmiotów prawidłowo ją stosujących, propozycja, aby WIS odnosiła się również do świadczeń kompleksowych (w tym zestawów składających się z kilku towarów) została uznana za zasadną, co znalazło odzwierciedlenie w projektowanym przepisie art. 41a ustawy o VAT. Wniosek o WIS może dotyczyć kilku towarów, jeżeli stanowią zestaw.

WIS będzie wydawany przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Projekt zakładał, że WIS wydawane będą przez wyznaczonego przez Ministra Finansów dyrektora izby administracji skarbowej, który będzie występował w tym przypadku w roli organu pierwszej instancji. Organem odwoławczym od WIS (organem drugiej instancji) będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej. Po analizie zgłoszonych w toku konsultacji uwag MF uznał, że WIS będzie wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wydane przez Dyrektora KIS WIS-y będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej tego organu.

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego z 5% stawką VAT

Projekt przewiduje objęcie wszystkich towarów posiadających status dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego obniżoną stawką podatku 5% - „bez względu na CN”.

Licencja na wyroby medyczne z 8% stawką VAT

Obniżoną stawka podatku 8% zostały objęte usługi udzielania licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) 2019/2020

Nowa matryca stawek VAT - uproszczenie systemu

Ministerstwo Finansów podkreśla, że podstawowym celem nowego systemu stawek VAT jest uproszczenie zasad i przepisów dotyczących tego obszaru (zasada 3P: prostota – przejrzystość – przyjazność stosowania). Założeniem zatem było: obejmowanie jedną stawką takich samych/podobnych towarów i usług, w przypadku konieczności zmiany stawki – generalnie obniżka („równanie w dół”), zaś dla zapewnienia neutralności budżetu (brak celu fiskalnego z punktu widzenia całości systemu) punktowe, nieliczne podwyżki stawek.

Wspomniana realizacja zasady prostoty matrycy VAT została ucieleśniona w koncepcji stosowania tej samej stawki VAT dla towarów klasyfikowanych w tym samym grupowaniu CN – całe (w miarę możliwości i przy zachowaniu racjonalności systemu) działy CN w załącznikach do ustawy, np. cały dział CN 19 Przetwory ze zbóż, maki, skrobi lub mleka, pieczywa cukiernicze. Powyższe oznacza, że jedna stawka 5% będzie stosowana do wszelkiego rodzaju wyrobów piekarniczych i cukierniczych, objętych obecnie trzema stawkami VAT, uzależnionymi od takich subiektywnych i kontrowersyjnych kryteriów jak np. zawartość wody, termin przydatności do spożycia czy termin minimalnej trwałości).

Takie uproszczenie ma także ten skutek, że nie pozwala np. na wyłączenie z tej obniżonej stawki mniej zdrowej żywności mieszczącej się w tym dziale CN (jak np. chipsy, słodkie gofry, słone paluszki). Zdaniem MF enumeratywne wyłączenie określonych (wybranych w sposób subiektywny) produktów z tej grupy ze stawki obniżonej spowodowałoby powstanie bardzo skomplikowanych przepisów, których stosowanie w praktyce byłoby utrudnione, a wobec reguł i zasad, którymi rządzi się CN (brak definicji np. paluszków, gofrów itd.) prowadziłoby do powstania wielu wątpliwości interpretacyjnych.

Ośmiorniczki z 23% VAT

Projekt nowej matrycy stawek VAT wyłącza możliwość stosowania obniżonych stawek VAT w odniesieniu do tzw. sprzedaży „owoców morza”, czyli np. homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych kodami CN 0306 – CN 0308. Wyłączenie ze stosowania obniżonych stawek VAT przewidziano również dla wyrobów przetworzonych powstałych z powyższych produktów (wyłączenia z działu 16 CN). Ponadto sprzedaż ww. produktów przez placówkę gastronomiczną w ramach usługi gastronomicznej także będzie objęta stawką 23%. Niektóre podmioty sugerowały w toku konsultacji objęcie sprzedaży tzw. „owoców morza” oraz innych towarów objętych kodami CN 0306 – CN 0308 5% stawką VAT bez względu na to, czy sprzedaż ta nastąpi w placówce handlowej czy gastronomicznej. Jednak Ministerstwo Finansów nie zgodziło się na to. MF argumentuje, że stawka obniżona w wysokości najniższej dopuszczalnej, tj. 5% obejmuje zasadniczo podstawowe produkty spożywcze. Trudno za takie jednak uznać w naszych warunkach kulturowych, klimatycznych tzw. owoce morza.