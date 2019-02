Preferencje podatkowe i prawne dla innowacyjności

Wspieranie i rozwój innowacyjności od początku było priorytetem rządu. Dlatego jedną z pierwszych jego decyzji było powołanie Rady ds. Innowacyjności. Trzy lata od jej powstania Rada kontynuuje działalność pod nowym przewodnictwem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, która zastąpiła w tej roli premiera Mateusza Morawieckiego.

– Innowacyjność jest pojęciem wielowymiarowym i dotyka wielu dziedzin. Nie da jej się przypisać jednemu resortowi. Musi być zestawem różnych polityk. To tzw. policy mix for innovation i ma sens tylko wtedy, gdy jest realizowana właśnie w taki sposób. Tak też do niej podchodzimy. Powodzenie innowacji, oprócz świetnego pomysłu, zależy od ekosystemu łączącego naukę, biznes i administrację. Nasz rząd podjął konkretne działania. Przez ostatnie 3 lata konsekwentnie tworzyliśmy polskim firmom dobre warunki do rozwoju i tworzenia innowacji – podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii . Jak dodała, kiedyś wszyscy mówili o innowacyjności. – My ją zaczęliśmy realnie budować.

reklama reklama

Najważniejsze efekty rządowych działań:

- Ulga B+R: W 2017 r. skorzystało z niej ponad 1000 przedsiębiorców. To dwa razy więcej niż w pierwszym roku jej obowiązywania. Suma odliczeń - blisko 600 mln zł - była trzykrotnie większa. Firmy korzystające z ulgi wydały na prace B+R blisko 2 mld zł, a zapłaciły przy tym prawie 111 mln zł mniej podatku. Tyle więcej mogły przeznaczyć na inwestycje.

- Sukces Start in Poland – oferujemy smart money, nie tylko środki na inwestycje, ale wiedzę, kontakty i doświadczenie: Scale Up: 276 start upów, ponad 150 wdrożonych rozwiązań, 120 mln zł w nowej edycji Scale Up; 30 mln zł w pilotażu Poland Prize, Elektro Scale Up, Platformy startowe w Polsce Wschodniej, Pomoc prawna dla startupów.

- Dostrzegamy również prawne potrzeby startupów. Prosta Spółka Akcyjna została skrojona na miarę właśnie dla nich.

- Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wejdzie w życie 9 marca 2019 r. Trwają prace organizacyjne nad powołaniem Fundacji.

- Ulga IP Box, która stanowi ona końcowe ogniwo wsparcia przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe.

- Zwolnienie funduszy VC z podwójnego opodatkowania. Udało się znieść obowiązujące od 2014 r. podwójne opodatkowanie dochodów funduszy venture capital dla inwestorów. Od tego roku ASI (alternatywne spółki inwestycyjne) nie zapłacą podatku dochodowego od zysków ze sprzedaży akcji i udziałów. Podatek zostanie zapłacony jedynie przez inwestorów (rozliczany w PIT lub CIT).

- W ramach działań kapitałowych wspierane są fundusze inwestycyjne (przez PFR Ventures działający jako fundusz funduszy), które rozpoczynają inwestowanie w startupy. Podpisano już ponad 20 umów z funduszami, docelowo funduszy wspartych przez PFR Venture będzie ok. 50. Działają one w ramach programów Starter, Biznest, KOFFI i Otwarte Innowacje. W większości fundusze te inwestują w startupy niewielkie środki tzw. „zasiewowe”.