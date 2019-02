Wyższe koszty pracownicze oraz obniżenie stawki w PIT

Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się 23 lutego 2019 r. w Warszawie premier Morawiecki powiedział m.in.: "To jest nasz program, program dla klasy średniej. To dlatego w tym postulacie, w tym punkcie programowym, który prezes Jarosław Kaczyński przedstawił przed chwilą znajduje się obniżenie kosztów pracy poprzez podniesienie kosztów uzyskania przychodów co najmniej dwukrotne i również obniżenie PiT-u dla wszystkich osób pracujących, co zrobimy jeszcze w tym roku".

Warto przypomnieć, że koszty te (a dokładnie koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej okeślone w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT) obecnie wynoszą (w przypadku jednej umowy):

reklama reklama

- 1335 zł rocznie (jeżeli miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy);

- 1668,72 zł rocznie (jeżeli miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę)

Koszty te nie uległy zmianie od ponad 10 lat.

Tego samego dnia premier Morawiecki w programie Gość Wiadomości (w stacji TVP 1) powtórzył te zapowiedzi, a dodatkowo sprecyzował, że nastąpi obniżenie niższej stawki PIT z 18% do 17% (dla wszystkich osób płacących PIT - czyli np. także emerytów)..

Nie ulegnie natomiast zmianie kwota wolna od PIT.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Zmiany te mają wg argumentacji Morawieckiego zmniejszyć tzw. klin podatkowy i pozwolić (zwłaszcza osobom uzyskującym dochody z pracy najemnej) na uzyskiwanie wyższych zarobków netto.

Morawiecki zauważył, że po wprowadzeniu tych zmian osoba zarabiająca obecnie np. 3000 zł "na rękę" zyska rocznie nawet do 1000 zł (kilkadziesiąt złotych miesięcznie)..