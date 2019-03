Nowa Ordynacja podatkowa w II połowie 2020 roku?

– Nowa ordynacja podatkowa jest – w naszym zamierzeniu – nowym otwarciem pomiędzy fiskusem a przedsiębiorcami. Wprowadzamy dużo nowych procedur, które będą dla przedsiębiorców przyjazne. Mamy nadzieję, że wprowadzimy również akt budujący większe zaufanie między przedsiębiorcami a KAS. Kończymy w tej chwili uzgodnienia zewnętrzne i w niedługim czasie – być może w ciągu najbliższych tygodni – skierujemy projekt do akceptacji na Komitet Stały Rady Ministrów – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Filip Świtała, wiceminister finansów.

Obecnie obowiązująca ordynacja podatkowa liczy już 20 lat i nie nadąża za światowymi i unijnymi standardami w prawie podatkowym. Świadczą o tym również wyroki Trybunału Konstytucyjnego uznające za niezgodne z Konstytucją niektóre obowiązujące przepisy. Dodatkowo, wpływ na jej obecny kształt mają liczne nowelizacje. Na potrzebę zmiany zwracają uwagę eksperci, doradcy podatkowi, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz sędziowie.

Projekt nowej ordynacji autorstwa resortu finansów ma przede wszystkim odwrócić model współpracy między administracją a podatnikiem, zmienić go na bardziej elastyczny i przyjazny.

– Chcemy, żeby administracja była bardziej przyjazna, współpracowała z podatnikiem, a nie nakazywała i kontrolowała. Wprowadziliśmy już systemy informatyczne, które znacznie precyzyjniej typują podmioty do kontroli. Przedsiębiorcy już dostrzegli, że kontroli jest mniej, za to są lepiej celowane. W kolejnym etapie chcemy wprowadzić tzw. cooperative compliance, czyli model współpracy między podatnikiem a władzami skarbowymi, która odbywa się na zasadzie: „transparentność w zamian za pewność” – czyli my dajemy pewność, a podatnik jest wobec nas transparentny – mówi Filip Świtała.

W zamierzeniu resortu finansów nowa ordynacja ma być Konstytucją Podatkową, fundamentem całego systemu podatkowego w Polsce. Projekt wprowadza około 20 nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi, oraz instytucji zwiększających skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków.

– Ograniczymy sytuacje, które z punktu widzenia przedsiębiorców mogą dzisiaj wyglądać na nadużycia. Przykładowo, w zakresie przedawnienia wykluczymy możliwość niekontrolowanego przerywania jego biegu, które powoduje, że za każdym razem to przedawnienie liczy się od nowa – mówi Filip Świtała.

Wśród nowości są między innymi: mediacja podatkowa – procedura rozwiązywania sporów z udziałem osoby trzeciej (mediatora z listy prowadzonej przez MF) i procedura konsultacyjna – inaczej nazywana kontrolą na zamówienie. Podatnik niepewny co do poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych będzie mógł się zwrócić do organu podatkowego o skontrolowanie przez organ określonej transakcji.

– Wprowadzamy również nową instytucję, tzw. umowy podatkowej, gdzie pewne kontrowersyjne kwestie dotyczące stanu faktycznego, np. zasad wyceny aktywów czy dóbr, które są trudne do wycenienia, będzie można uzgodnić w ramach porozumienia pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem, zamiast angażować kilkunastu biegłych – wylicza wiceminister finansów.

Jak informuje, prawdopodobnym terminem wejścia w życie nowej ordynacji podatkowej to 1 stycznia 2020, ale być może będzie to II połowa 2020 roku, jeśli potrzeba będzie więcej czasu na przygotowanie się do zmian dla przedsiębiorców.

– Robimy wszystko, żeby nowa ordynacja podatkowa została uchwalona w trakcie bieżącej kadencji Sejmu – mówi Filip Świtała.