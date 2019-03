Profil Zaufany - szybko i wygodnie sprawdzisz e-PIT

Zaufaj. Profil Zaufany to najszybszy sposób, aby sprawdzić e-PIT

Od 15 lutego 2019 r. na portalu Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl czeka na Ciebie Twój e-PIT, czyli zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38. W tym roku – pierwszy raz – urząd skarbowy wypełnił je za nas. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy dostęp do Internetu… i Profil Zaufany.

Znajdź różnicę

Jeśli chcesz sprawdzić swój e-PIT musisz się zalogować. Masz dwie możliwości.

Pierwsza opcja – podaj PESEL (lub NIP i data urodzenia), do tego jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2018 r.), następnie kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r., a wszystko to potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 r.

Druga opcja – zaloguj się Profilem Zaufanym.

Znaleźliście różnicę? Nawet jeśli nie macie jeszcze Profilu Zaufanego, założenie go zajmie Wam mniej czasu, niż znalezienie wszystkich niezbędnych do wpisania kwot.

Jeśli w 2018 r. podjęliście swoją pierwszą pracę i nie macie niezbędnych do zalogowania danych uwierzytelniających, czyli np. kwoty przychodu za 2017 r., Profil Zaufany jest Waszym ratunkiem. W takim przypadku do usługi możecie się zalogować tylko dzięki niemu.

Nie tylko e-PIT

– Profil Zaufany jest w pełni bezpiecznym i najszybszym sposobem sprawdzenia swojego zeznania podatkowego. e-PIT nie jest jedyną sprawą, którą można dzięki niemu załatwić. Profil Zaufany pozwala m.in. na złożenie wniosku o e-dowód, zameldowanie się, zgłoszenie narodzin dziecka, zawnioskowanie o odpis aktu stanu cywilnego, a wszystko to bez konieczności wizyty w urzędzie – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

– O tym jak przydatny jest Profil Zaufany wie już ponad 3 miliony Polaków, którzy go założyli i korzystają z niego na co dzień. Zachęcamy kolejnych – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Profil Zaufany to także jedyny sposób na zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta. A tam m.in. odbierzesz i zrealizujesz e-recepty, sprawdzisz historię swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a także uzyskasz dostęp do wielu innych swoich danych medycznych.

Zakładamy?

Przekonani? To działamy.

Masz dwie możliwości, by założyć Profil Zaufany.

Najszybciej zrobisz to za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Obecnie założenie Profilu Zaufanego umożliwia 10 banków. Sprawdź, czy masz konto w jednym z nich.

Profil Zaufany wykorzystuje do identyfikacji tylko podstawowe informacje: imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL. Nasze dane w banku są już sprawdzone i wiarygodne - zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta. Dlatego nie ma potrzeby potwierdzania ich osobiście w placówce, ani w urzędzie. Cały proces to kilka kliknięć i kilka minut.

Drugi sposób to założenie Profilu Zaufanego przez Internet i potwierdzenie go w Punkcie Potwierdzającym. Na terenie kraju działa 1500 takich punktów. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższy.

Wszystkie informacje na temat Profilu Zaufanego znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl