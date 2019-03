Polecamy książkę „Awans gwarantowany”

Potencjał przywódczy to klucz do awansów i najwyższych szczebli hierarchii organizacyjnej. Większość firm trzyma jednak listy swoich największych talentów w ścisłej tajemnicy. Jeszcze ściślej strzeże się informacji dotyczących procesów oceniania wykorzystywanych do typowania przyszłych liderów. Zastanawiasz się nad tym, co musisz zrobić, aby piąć się w górę po szczeblach kariery? Na co będzie zwracać uwagę twój szef, oceniając twój potencjał? Co się stanie, gdy trafisz na listę talentów? Niniejsza książka uchyla rąbka tajemnicy i podpowiada, jak obrać i utrzymać właściwy kurs – jak podążać ścieżką szybkiej kariery.

reklama reklama

Jay Conger i Allan Church, eksperci w dziedzinie rozwoju kompetencji przywódczych, odwołują się do wyników licznych badań i swoich wieloletnich doświadczeń, aby udzielić odpowiedzi na powyższe pytania. Prezentują pięć kluczowych umiejętności, które odróżniają ludzi o dużym potencjale od wszystkich innych. Skupiając się na zwiększaniu swoich kompetencji w każdym z tych obszarów, możesz wywrzeć wpływ na proces oceny twojej osoby i oddziaływać na to, jak twój szef i współpracownicy postrzegają cię w warunkach zawodowych. Swoje rady dotyczące praktyki i doskonalenia się w każdym z tych kluczowych obszarów autorzy ilustrują licznymi przykładami – dotyczącymi zarówno doświadczeń ludzi, którzy właśnie otrzymali swój pierwszy awans, jak i tych, którym niewiele już brakuje do objęcia najwyższych stanowisk w firmie. Co jednak należy podkreślić, wyznaczone przez nas kluczowe czynniki mają charakter umiejętności o bardziej holistycznym charakterze, łączą różne elementy powszechnie wykorzystywanych i stosowanych narzędzi oceny kompetencji. Bez względu na to, jaki proces oceny potencjału jest stosowany w twojej organizacji, można wskazać pięć uniwersalnych kompetencji, które wyróżniają ludzi o dużym potencjale na tle wszystkich innych. Jeśli chcesz być o krok przed innymi, musisz dbać o te czynniki przez całą swoją karierę – piszą we wstępie do książki.

Wokół procesów oceny pracowników pod kątem dużego potencjału, czyli procesów identyfikowania ludzi najlepiej nadających się na stanowiska przywódcze, wykształciła się cała branża. Powstały setki firm konsultingowych specjalizujących się w zarządzaniu, agencji rekrutacyjnych czy firm psychologicznych oferujących testy, ankiety i badania symulacyjne. W książce Awans gwarantowany znajdziesz dokładne wyjaśnienie, jak się do nich przygotować, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Od testów poznawczych (na przykład testów na inteligencję), przez narzędzia oceny osobowości (twoje predyspozycje i potencjalne słabostki), aż po prowadzone na żywo assessment centers czy internetowe symulacje (wiedza, ocena sytuacji, podejmowanie decyzji). Wszystkie te narzędzia mają swoje mocniejsze i słabsze strony, fakt pozostaje jednak faktem – w dzisiejszych realiach organizacyjnych trudno się wymknąć z trybów maszyny wykorzystywanej do oceny dużego potencjału. Bo ostatecznie jednak wszystko sprowadza się do tego, jak ocenią cię inni.

Przyznając ci status pracownika o dużym potencjale, twój przełożony przyjmuje – na podstawie wielu różnych czynników – że będziesz awansował w organizacji. Mowa tu o takich czynnikach, jak inteligencja, cechy osobowości, motywacja do uzyskiwania jak najlepszych wyników, umiejętność wyciągania wniosków z nabytych doświadczeń, podstawowe umiejętności przywódcze i związane z zarządzaniem czy wiedza funkcjonalna. Oczywiście z dnia na dzień nie staniesz się bystrzejszy, nie zmienisz swojej osobowości ani istotnie nie wpłyniesz na swoje wyniki testów, możesz jednak oddziaływać na to, jak twój szef i współpracownicy postrzegają cię w pracy. Omówione w książce kluczowe czynniki to coś, na co masz realny wpływ. To zestawy kompetencji, które możesz znacznie udoskonalić. Skupiając się na zwiększaniu swoich możliwości w każdym z tych obszarów, możesz wywrzeć wpływ na proces oceny twojej osoby. Dzięki nim nie tylko rozwiniesz swój potencjał przywódczy, ale także dowiesz się, jak świadomie pokierować swoją karierą zawodową.

AUTORZY

Jay A. Conger jest ekspertem w dziedzinie wspierania rozwoju kompetencji przywódczych. Pracował z tysiącami liderów i napisał piętnaście książek oraz ponad sto artykułów dotyczących różnych aspektów przywództwa. Prowadzi badania nad przywództwem w Claremont McKenna College i jest jednym z najbardziej cenionych nauczycieli zarządzania.

Allan H. Church jest wiceprezesem w firmie PepsiCo i odpowiada w niej za ocenę i rozwój talentów w skali globalnej. Jest doświadczonym praktykiem w dziedzinie zarządzania talentami i rozwoju organizacji. Opracował wiele różnych strategii i narzędzi wykorzystywanych do wspierania rozwoju talentów na całym świecie. Jest autorem kilku książek oraz ponad stu pięćdziesięciu artykułów dotyczących teorii i praktyki przywództwa, jak również badań prowadzonych w tej dziedzinie. Prowadzi zajęcia z zarządzania talentami na Teachers College przy Columbia University. Prowadzi również badania w ramach Society for Industrial and Organizational Psychology.

REKOMENDACJE

Przekazując tę książkę swoim czytelnikom, Conger i Church w zasadzie gwarantują im awans. To niezwykle czytelna mapa drogowa, z której jasno wynika, co należy robić, żeby się wyróżnić i przewodzić z maksymalną skutecznością.

Claudia Raigoza, menedżer produktu, First Data Corporation

Praktyczna i poparta faktami naukowymi książka o tym, jak maksymalnie wykorzystać swój potencjał i utrzymać się na szczycie. To lektura obowiązkowa dla każdego, kto pragnie zostać przywódcą i sprawnie dostosowywać się do zmieniających się realiów świata.

Peter M. Fasolo, wiceprezes i dyrektor ds. HR, Johnson & Johnson

Książka Awans gwarantowany wskazuje czynniki, które mogą znacząco przyspieszyć twoją karierę i zagwarantować, że podczas dyskusji o rozwoju talentów twoje nazwisko nie zostanie pominięte.

Chris Kempczinski, prezes, McDonald’s USA

Awans gwarantowany

Daj się zauważyć i rozwijaj swoją karierę

Jay A. Conger, Allan H. Church

Wydawnictwo MT Biznes