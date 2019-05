Polecamy książkę: „Bądź liderem! 2.0”, John C. Maxwell

Dwadzieścia pięć lat temu John C. Maxwell opublikował książkę Bądź liderem! (tytuł oryginału Developing the Leader Within You), która zmieniła sposób myślenia o przywództwie i pomogła milionom czytelników rozwijać u siebie cechy skutecznego lidera.

Teraz Maxwell odświeżył tę rewolucyjną książkę i zawarł w niej spostrzeżenia i praktyki, których nauczył się od czasu, jaki upłynął od pierwszego wydania. W nowym wydaniu 2.0 pokazuje, jak rozwijać wizję, wartości, wpływ i motywację – cechy liderów odnoszących sukcesy. To wydanie, z aktualizacją ponad osiemdziesięciu procent treści, przedstawia podstawowe zasady przez ponad czterdzieści lat wykorzystywane przez Maxwella w przywództwie i zawiera dwa zupełnie nowe rozdziały.

Bez względu na to, jaka jest dziedzina twojego przywództwa – biznes, organizacja charytatywna, oświata czy rodzina – zasady Maxwella są pomyślane tak, by wywrzeć pozytywny wpływ na życie twoje i twojego otoczenia. Ta książka nie powinna ujść uwadze ani nowych czytelników, ani długoletnich fanów Maxwella i jej pierwszego wydania.

Przywództwo to wywieranie wpływu. To właśnie to. Nic dodać, nic ująć…

Ktoś, kto tylko myśli, że przewodzi, a nie znajduje nikogo, kto by za nim podążał, jest jedynie spacerowiczem.

W znacznym stopniu napisałem całą tę książkę od nowa. To dlatego dodałem w tytule 2.0. W niej również znajdują się podstawowe lekcje, jak stać się dobrym przywódcą. I również jest to pierwsza książka, którą polecam jako lekturę ludziom chcącym rozpocząć swoją podróż w rozwijaniu w sobie przywództwa. I jest to też książka, którą polecam do wykorzystania przywódcom chcącym być mentorami dla uczących się przywództwa. Podjąłem się jednak wielkiego trudu bardziej wnikliwego wgłębienia się w temat i szczególnie skupiłem się na potrzebach liderów.

John C. Maxwell jest numerem jeden na liście bestsellerowych autorów „New York Timesa”. Coach i mówca, który sprzedał ponad 26 milionów egzemplarzy książek w pięćdziesięciu językach. W roku 2014 został określony przez American Management Association mianem lidera numer jeden w biznesie, a przez czasopisma „Business Insider” oraz „Inc.” nazwany najbardziej wpływowym na świecie ekspertem w dziedzinie przywództwa. Co roku przemawia do ludzi z firm z listy Fortune 500, do prezydentów krajów i do wielu czołowych liderów biznesu na całym świecie.

Doktor Maxwell jest także laureatem nagrody „The Mother Teresa Prize for Global Peace and Leadership” (nagroda im. Matki Teresy za promocję pokoju na świecie oraz ideę naturalnego przywództwa), przyznawanej przez Luminary Leadership Network.

Jest założycielem John Maxwell Team, John Maxwell Company, EQUIP i Fundacji Przywództwa Johna Maxwella – organizacji, które wyszkoliły miliony liderów. W roku 2015 osiągnęły one pewien szczególny punkt – mogły pochwalić się tym, że wyszkoliły przywódców z każdego kraju na świecie. Przykładowo grono członków John Maxwell Team stanowi ponad 20-tysięczną społeczność ludzi na całym świecie, więcej o polskim oddziale tej organizacji przeczytasz na www.johnmaxwellteam.pl

Tytuł: „Bądź liderem! 2.0”

Autor: John C. Maxwell

Wydawnictwo: MT Biznes