Polecamy książkę „Zrobione! Naucz się kończyć, to co zacząłeś”

Badania dowodzą, że niepowodzeniem kończy się aż 92 procent wszelkich postanowień noworocznych. Wielu ludzi prowadzi życie na krawędzi… Na krawędzi realizacji. Dlaczego? Ponieważ najtrudniejszą przeszkodą na drodze do osiągania celów nie jest lenistwo czy fakt, że się za mało staramy – jest nią perfekcjonizm. Jesteśmy swoimi najostrzejszymi krytykami. Kiedy wydaje nam się, że nie zrobimy czegoś porządnie, wolimy w ogóle tego nie robić. Właśnie dlatego najczęściej rezygnujemy z jakiegoś wyzwania już w pierwszym albo drugim dniu, wtedy, gdy zaczynamy odchodzić od ideału – wtedy, gdy uzyskiwane przez nas wyniki niemal zawsze okazują się gorsze od naszych ambicji.

reklama reklama

Jesteś zmęczony wiecznym zaczynaniem i chcesz zacząć wreszcie regularnie kończyć rozpoczęte projekty? Masz dwa wyjścia: możesz dalej robić sobie wyrzuty i starać się bardziej, bo przecież tym razem w końcu ci się uda, albo możesz przeczytać tę książkę i zmienić swoje podejście.

Opisywane w tej książce strategie są na pierwszy rzut oka nielogiczne. Warto jednak wiedzieć, że opierają się one na badaniach przeprowadzonych przez uniwersyteckiego pracownika naukowego na kilkusetosobowej próbie. Kto by pomyślał, że zwiększanie frajdy, eliminowanie własnych tajnych zasad czy celowe wykreślanie niektórych aspektów naprawdę działa! Dane nie kłamią. Ludzie, którzy dobrze się bawią, są o 43 procent skuteczniejsi. Wyobraź sobie, że gdy zastosujesz się do tych kilku prostych zasad, możesz być o 43 procent skuteczniejszy w nauce gry na gitarze, przestrzeganiu diety czy prowadzeniu firmy. Tak więc jeśli jesteś gotowy doprowadzić do końca sprawy, na których naprawdę ci zależy, z tej książki dowiesz się, jak dokładnie masz to zrobić. Przeczytaj ją i skończ wreszcie to, co zaczynałeś już tyle razy!

Świat jest usłany niedokończonymi książkami, niemal założonymi firmami i prawie zaczętymi dietami. Kto wiedział, że tajemnica tkwi w tym, aby lepiej się bawić, wyeliminować wyznawane tajne zasady oraz pogodzić się ze swoją niedoskonałością? Wie o tym Jon Acuff, niedługo dowiesz się i ty.

Steven Pressfield, autor książki The War of Art

Uwielbiam porady Jona, które na pierwszy rzut oka wydają się nielogiczne. On przedstawia swoje mądrości niemal w stylu komika. Czytelnik odnosi wrażenie, że wcina paczkę żelków i jakimś cudem od tego mądrzeje.

Chris Guillebeau, autor książek Niskobudżetowy startup i gospodarz podcasta Side Hustle School

Właśnie na tę książkę Jona Acuffa czekałem: poradnik życia lepszym życiem, a nie podręcznik pełen nawoływań, byśmy się bardziej starali. Dzięki tej książce faktycznie będziesz kończył to, co zaczynasz. Potrzebowałem jej już dwadzieścia lat temu.

Jeff Goins, autor książki Poznaj siebie i znajdź własną drogę

Wiecznie coś zaczynam, ale tego nie kończę. Każde słowo w tej książce jest skierowane dokładnie do mnie.

Mandy Hale, autorka i twórczyni @TheSingleWoman

UWAGA: Jeżeli dalej chcesz beztrosko wieść życie, w którym wszelkie prawdziwe wyzwania osobiste i zawodowe odkładasz na później, nie czytaj tej książki! Jon Acuff pisze z polotem, dowcipnie – i co najważniejsze – z wielką wyrozumiałością, tym samym utrzymując miejsce lidera w moim rankingu autorów książek biznesowych.

Lindsay Teague Moreno, autorka książki Getting Noticed

Rok w rok na różnych konferencjach moi czytelnicy odciągali mnie na bok i mówili: „Z zaczynaniem nigdy nie miałem problemu. Zacząłem milion różnych projektów, których nigdy nie skończyłem. Dlaczego nie umiem niczego skończyć?”.

Całymi latami wychodziłem z założenia, że mój problem polega na tym, że za mało się staram. Zacząłem wcześniej wstawać. Wypijałem takie ilości napojów energetycznych, że konia by to zwaliło z nóg. Zatrudniłem life coacha i starałem się jeść więcej produktów uznawanych za superjedzenie. Nic mi to nie dało, może z wyjątkiem urokliwego drżenia powieki, którego dorobiłem się za sprawą potężnych dawek kofeiny. Moje oko zaczęło nagle machać do innych ludzi z wielką intensywnością.

Potem prowadziłem 30-dniowy kurs internetowy dla osób chcących skuteczniej pracować nad osiąganiem swoich celów. Przy okazji tego projektu ustaliłem coś zaskakującego: najskuteczniejszymi ćwiczeniami były nie te, które zmuszały ludzi do cięższej pracy, lecz te, które powodowały, że ludzie osiągali jakiś cel. To dzięki takim ćwiczeniom nagle znikała presja. (…) Wnioski z tych badań całkowicie odmieniły moje spojrzenie na kwestię doprowadzania spraw do końca – a także moje podejście do tej książki i w pewnym sensie do całego mojego życia.

Jeśli nieraz coś rozpoczynałeś, ale potem nie udało ci się doprowadzić tego do końca, to być może będę ci w stanie coś podpowiedzieć. Wszystko się bowiem zaczyna od tego, jak sobie radzisz w ten dzień, który z punktu widzenia realizacji każdego wyznaczonego celu ma znaczenie absolutnie podstawowe. Przekonałem się o tym na podstawie tysiąca historii tysiąca różnych ludzi, którzy pracowali nad tysiącem różnych celów. Ty też się o tym przekonasz, jeśli wcielisz w życie choć jedną dziesiątą tego, o czym była mowa w tej książce. Rozpoczynać coś jest fajnie, ale przyszłość należy do tych, którzy doprowadzają sprawy do końca. Jesteś gotów dołączyć do tego grona?

[fragment]

Jon Acuff, autor takich bestsellerów „New York Timesa”, jak Start, Quitter czy Do Over. Popularny prelegent, bloger, aktywny użytkownik Twittera i twórca wyzwania internetowego „30 Days of Hustle”. Mieszka w Nashville z żoną Jenny i dwiema córkami. Więcej na stronie www.acuff.me

Tytuł: Zrobione! Naucz się kończyć, to co zacząłeś

Autor: Jon Acuff

Wydawnictwo: MT Biznes