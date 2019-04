Polecamy książę "Świat na TAK!"

Przeczytaj Świat na TAK! i odkryj:

- jaka pojedyncza zmiana w doborze słów oraz timingu wypowiedzi może zwiększyć szanse na to, że twoja prośba zostanie spełniona;

- znaczenie i pozytywne oddziaływanie „osobistego podejścia”;

- jak w porównaniu z innymi zrobić jak najlepsze wrażenie.

Niniejsza książka składa się z 21 praktycznych rozdziałów, z których każdy omawia sposób, w jaki możesz zwiększyć szanse na to, by dana osoba zgodziła się na twoją prośbę lub spełniła twoje żądanie. Te ponadczasowe zasady możesz wykorzystywać w celu pokonywania mnóstwa różnego rodzaju wyzwań – od naprawy popsutych relacji z drugą osobą do wynegocjowania wyższego wynagrodzenia za pracę, od skutecznego przekonywania niezdecydowanego przyjaciela do budowania własnej marki na rynku.

Ten kieszonkowy poradnik to klucz do pomnożenia twoich szans i zwiększenia twoich możliwości, który sprawi, że świat będzie odtąd mówił „tak” tobie, twoim ideom i prośbom.

Oto prawdziwie kieszonkowy podręcznik na temat tego, jak funkcjonować w dzisiejszym świecie. Nie przegap okazji i skorzystaj z niego!

„The Times”

W życiu codziennym każdy z nas chciałby częściej słyszeć słowo „tak”. „Tak” łączy nas z innymi. Otwiera zamknięte drzwi. Jest rodzajem zielonego światła na skrzyżowaniu dróg prowadzących do sukcesu i szczęścia.

Choć „tak” jest prostym słowem, nie znaczy to wcale, że łatwo jest zapewnić sobie to, by słyszeć je od innych. A przynajmniej bez znajomości określonych aspektów procesu perswazji.

Niniejsza książeczka, Świat na TAK!, pełna mądrych, przydatnych informacji oraz praktycznych rad i wskazówek, których udzielają autorzy – mistrzowie sztuki wywierania wpływu i perswazji – jest idealnym poradnikiem dla każdego, kto pragnie dla siebie od świata czegoś więcej.

***

Noah Goldstein, Steve Martin i Robert Cialdini są wybitnymi badaczami, ekspertami w dziedzinie sztuki wywierania wpływu i perswazji. Wspólnie są autorami książek The small BIG [wyd. pol. Mała WIELKA zmiana] oraz nominowanej do Royal Society Prize Yes! 60 secrets from the science of persuasion [wyd. pol. TAK! 60 sekretów nauki perswazji], która stała się międzynarodowym bestsellerem.

Świat na TAK!

Zdobywaj przyjaciół, zyskuj pewność siebie i skutecznie przekonuj innych

Wydawnictwo: MT Biznes