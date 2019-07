Licencja kryptowalutowa – Estonia zaostrza przepisy

Do 17 kwietnia 2019 r. proces uzyskania licencji na działalność kryptowalutową był bardzo prosty. Wystarczyło zaaplikować o kartę e-Rezydenta, założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Estonii i elektronicznie złożyć wniosek o nadanie licencji. Taki stan rzeczy spowodował wydanie przez urząd Financial Intelligence Unit (FIU) ponad 1800 licencji kryptowalutowych - zgodnie z danymi na portalu MTR .

Obowiązkowe stawiennictwo w Financial Intelligence Unit

Od 17 kwietnia 2019 r. uzyskanie licencji kryptowalutowej wiąże się niekiedy z obowiązkowym stawiennictwem w Tallinnie. Regulator rynku - Financial Inteligence Unit (FIU) zgodnie z ich wewnętrzną polityką organizacyjną ma prawo wezwać osobę, która będzie piastować stanowisko compliance officer celem zbadania jego kompetencji w zakresie rozumienia przepisów ustawy AML - ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz celem upewnienia się, że dana osoba będzie wywiązywać się z obowiązków i raportować podejrzane transakcje.

Opłata skarbowa wzrośnie z 330 EUR to 3300 EUR

Estonia zdała sobie w końcu sprawę z faktu, że działalność w oparciu o kryptowaluty jest źródłem nowych wyzwań dla rządu, a przede wszystkim Ministerstwa Finansów. Rzecz jasna chodzi o przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Do tej pory można było aplikować o licencje zdalnie, również przebywając poza Unią Europejską - a wśród beneficjentów kantorów kryptowalutowych znaleźli się obywatele tak odległych krajów jak np. Polinezja Francuska, Indie czy Australia.

“We have learned our lesson from the banking sector the hard way, and we must now deal with new international risks, with cryptocurrencies among the most urgent of these,”

Tymi słowami M.Helme z estońskiego Ministerstwa Finansów podsumował pakiet zmian w ustawie dotyczącej regulacji kryptowalut w Estonii.

Oto najważniejsze zmiany w procesie uzyskiwania licencji, które wkrótce będą obowiązywać:

Opłata za wydanie licencji wzrasta z 345 EUR do 3300 EUR za jedną licencję Czas rozpatrzenia aplikacji wzrasta z 30 do 90 dni O licencje mogą aplikować wyłącznie spółki zarejestrowane na prawie estońskim - wyeliminowane zostały oddziały oraz przedsiębiorstwa zagraniczne

Banki nie wychodzą na przeciw

Wylegitymowanie się przez spółkę licencją kryptowalutową nie sprawi, że ta otworzy konto bankowe i będzie mogła przyjmować płatności od swoich klientów. Pomimo przyjaznego ustawodawstwa w Estonii, sektor bankowy prezentuje bardzo konserwatywne podejście do technologii blockchain. Większość klientów, którzy składają aplikacje o otworzenie regularnego rachunku bankowego dla spółki - już na etapie Client Due Dilligence spotyka się z decyzją odmowną ze strony banku. Współpracy przede wszystkim odmawiają takie instytucje jak: SWEDBANK, LHV czy też SEB BANK.

Właściciele kantorów krypowalutowych posiłkują się zazwyczaj współpracą z finetechami określanymi mianem PSP - ang. Payment Service Providers, które świadcza usługi dla klientów wysokiego ryzyka - ang. high-risk custommers. Większość takich podmiotów zlokalizowanych jest w krajach bałtyckich - np. na Litwie czy Łotwie.

Źródła oraz informacje dodatkowe:

Do 17 kwietnia 2019 r. - proces uzyskiwania licencji był możliwy do realizacji w drodze zdalnej zarówno dla beneficjentów rzeczywistych spółek, którzy mieli miejsce zamieszkania na terenie UE/EOG jak i poza nią pod warunkiem posiadania karty e-Residency.

Od 17 kwietnia 2019 r. - Financial Intelligence Unit wprowadza dodatkową weryfikację dla osób, które piastują stanowisko "compliance officer" celem zbadania czy osoby te prawidłowo będą wywiązywać się z obowiązków przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu zgodnie z dyrektywą UE oraz krajową ustawą. Weryfikacja polega na rozmowie z urzędnikiem, która dotyczy kwesti AML. Źródło: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide

Dnia 3 maja 2019 Ministerstwo Finansów poinformowało o przyjęciu ustawy dotyczącej zmian w kwestii wydawania licencji, w szczególności zwiększy się opłata skarbowa z 345 EUR na 3300 EUR, czas na rozpatrzenie wniosku z 30 na 90 dni oraz z licencji wyeliminowane zostaną podmioty zagraniczne i krąg zostanie zawężony do spółek zarejestrowanych na prawie estońskim. Źródło:https://www.rahandusministeerium.ee/en/news/granting-virtual-currency-activity-licences-set-become-tougher-under-new-bill

Kiedy zacznie obowiązywać nowa opłata? Nie da się określić tego terminu, gdyż prawo wejdzie w życie dopiero po opublikowaniu ustawy w odpowiedniku polskiego Dziennika Ustaw - "Riigi Teataja".

Źródło komunikatu: https://eesticonsulting.ee/cryptocurrency-license/