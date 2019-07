Umowy sprzedaży lub zamiany kryptowalut bez PCC do końca 2019 r.

W Dzienniku Ustaw z 26 czerwca 2019 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1184.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018) w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz. U. poz. 1346) w § 2 wyrazy "do dnia 30 czerwca 2019 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2019 r.".

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.

Przedłużenie zwolnienia z PCC dla umów kryptowalutowych

A zatem, zgodnie z pierwotnym rozporządzeniem (z dnia 11 lipca 2018 r.) zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075), funkcjonowało od dnia 13 lipca 2018 r. (czyli dnia wejścia w życie rozporządzenia) do dnia 30 czerwca 2019 r.

Natomiast nowe rozporządzenie resortu finansów (z dnia 24 czerwca 2019 r.) przedłuża okres obowiązywania zaniechania poboru PCC o tego typu umów. Co oznacza, że obecnie zaniechanie obowiązuje nie do 30 czerwca 2019 r., ale do 31 grudnia 2019 r.

Materia walut wirtualnych zbyt skomplikowana - potrzeba więcej czasu

Dlaczego koniczne było przedłużenie zaniechania poboru PCC od kryptowalut? Jak wyjaśnia resort finansów, wydając rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (z dnia 11 lipca 2018 r.) miano na względzie, że tworząc normy prawne w sferze prawa publicznoprawnego, w szczególności w zakresie przepisów prawa podatkowego, racjonalny ustawodawca powinien dołożyć wszelkiej staranności, aby zachowana została właściwa proporcja między wynikającym z art. 84 Konstytucji RP obowiązkiem ponoszenia ciężarów publicznoprawnych, a prawem jednostki do własności i jej ochrony (art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji).

Zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej miało charakter czasowy, tj. od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., założono bowiem, że prawie roczny okres obowiązywania zaniechania będzie wystarczającym na dokonanie analizy zjawiska oraz przygotowanie rozwiązań systemowych, a w oparciu o nie - na podjęcie decyzji odnośnie do koncepcji opodatkowania walut wirtualnych i obrotu nimi.

Okazało się jednak, że z analiz dokonywanych przez specjalistów wynika, że materia walut wirtualnych i obrotu nimi jest bardziej skomplikowana, niż założono na początku prac, oraz wielowątkowa. I nadal istnieją nierozstrzygnięte wątpliwości, co do charakteru prawnego kryptowalut, co uniemożliwia zaproponowanie odpowiedniego sposobu ich opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z powyższych względów ustawodawca zdecydował się na przedłużenie okresu obowiązywania zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych - do dnia 31 grudnia 2019 r., zgodnie z nowym rozporządzeniem (z dnia 11 lipca 2018 r.).

Oznacza to, że w okresie przedłużenia obowiązywania zaniechania, nadal brak będzie potrzeby wykazywania podstawy opodatkowania oraz obliczonej kwoty należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, zatem podatnicy, wobec których znajdzie zastosowanie zaniechanie określone w rozporządzeniu, nie będą obowiązani składać deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1184.

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej - Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1346.