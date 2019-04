Wzór zbiorczej deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-4)

Deklaracje zbiorcze w PCC

Od 1 lipca 2019 r. w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa o PCC) pojawi się nowy przepis (art. 10 ust. 1a), zgodnie z którym podatnicy mogą złożyć nowy typ deklaracji podatkowej (deklaracja zbiorcza) jeżeli w danym miesiącu dokonali co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, jeżeli między pierwszą a ostatnią z tych czynności nie upłynęło więcej niż 2 tygodnie.

Art. 10 ust. 1a. z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (w brzmieniu od 1 lipca 2019 r.):

Podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.

Ten nowy przepisów został dodany do ustawy o PCC przez ustawę z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244).

Aktualnie nie ma możliwości złożenia zbiorczej deklaracji PCC. Przedsiębiorcy nabywający często rzeczy (lub prawa majątkowe) o wartości ponad 1 tys. zł (np. samochody, dzieła sztuki, wierzytelności) od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT muszą składać liczne pojedyncze deklaracje PCC. Dotyczy to także innych osób, którzy nie są przedsiębiorcami.

Trzeba pamiętać, ze zgodnie z art. 2 pkt 4) ustawy o PCC nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Wzory PCC-4, PCC-4/A, PCC-4/B

W celu umożliwienia podatnikom stosowania zbiorczych deklaracji PCC Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, które ma określić od 1 lipca 2019 r. wzór zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-4) oraz załączników do tej deklaracji (informacje PCC-4/A i PCC-4/B).

Zaprojektowana przez Ministra Finansów zbiorcza deklaracja PCC-4 zawiera:

1) okres, za który składana jest deklaracja (miesiąc, rok);

2) miejsce i cel składania deklaracji (nazwa i adres organu podatkowego, złożenie deklaracji/korekta);

3) dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika niebędącego osoba fizyczną albo aktualny adres zamieszkania podatnika (biorącego pożyczkę, kupującego);

4) dni dokonania czynności cywilnoprawnych oraz zwięzłe określenie ich treści i przedmiotu;

5) obliczenie należnego podatku;

6) podpis podatnika (pełnomocnika).

W projekcie omawianego rozporządzenia znalazły się także załączniki do deklaracji: