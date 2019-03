Księgowość > Podatki > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA PCC > Cesja praw i obowiązków z przedwstępnej umowy deweloperskiej bez PCC

Cesja praw i obowiązków z przedwstępnej umowy deweloperskiej bez PCC

Umowne przeniesienie na inną osobę (za zgodą dewelopera) praw i obowiązków z przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Warunkiem nieopodatkowania PCC takiej cesji jest jednak, to by nie miała ona cech żadnej z umów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. w szczególności np. umowy sprzedaży lub zamiany).