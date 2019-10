Jak żyć, czyli kontrola Prezesa UODO w praktyce – śniadanie biznesowe 29 października w Warszawie

Data: 29 października 2019 r.

Godziny: 9:30 - 12:30

Adres: Rödl & Partner, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

Wdrożyłeś już RODO i zastanawiasz się co dalej?

Słyszałeś o karach dla dużych firm, ale nie wiesz czy może to dotyczyć też Twojej organizacji?

Nie znasz nikogo kto przeszedł kontrolę, lecz dobrze chcesz wiedzieć jak ona dokładnie wygląda i czy można się do niej przygotować?

Zastanawiasz się czy kary są realne i co zrobić w przypadku ich nałożenia?



Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania, nasze spotkanie jest dla Ciebie.



W przystępny praktyczny i ciekawy sposób opowiemy jak przygotować się do ewentualnej kontroli i pomożemy ocenić, na jakim etapie wdrożenia przepisów jest firma, w której pracujesz. Pokażemy także na co zwrócić szczególną uwagę i gdzie czyhają największe zagrożenia.



A to wszystko podczas smacznego śniadania, zorganizowanego w pięknym miejscu.

Agenda spotkania:

9:15 - 9:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa



9:30 - 11:00 Postępowanie kontrolne Prezesa UODO, odpowiedzialność administracyjnoprawna



11:00 - 11:15 Przerwa kawowa



11:15 - 12:00 Odpowiedzialność cywilnoprawna i karnoprawna, dotychczasowa praktyka Prezesa UODO (omówienie decyzji, w tym nałożonych kar przez Prezesa UODO)



12:00 - 12:30 Pytania i rozmowy

Prelegent:

Jarosław Kamiński

Ukończył Wydział Prawa I Administracji oraz Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu Rennes 1 (Francja). Specjalista w zakresie fuzji przejęć, prawa handlowego i korporacyjnego, prawa nieruchomości, prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. Od 2014 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Z Rodl & Partner związany od roku 2014. Włada językiem angielskim i francuskim. Autor licznych publikacji.

* Wydarzenie jest bezpłatne.

* Kancelaria Rödl & Partner jako organizator merytoryczny zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania zgłoszeń od firm prowadzących konkurencyjną działalność .

* Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.prawoitechnologie.pl.

O Rödl & Partner w Polsce:

Jesteśmy niemiecką firmą doradczą z ponad 40-letnim doświadczeniem w biznesie. W Polsce jesteśmy obecni w 6 miastach i zatrudniamy ponad 500 osób. Specjalizujemy się m.in. w tematach związanych z ochroną danych osobowych, cyberbezpieczeństwem oraz technologicznym due diligence. Jesteśmy realną alternatywą dla firm tzw. wielkiej czwórki. Za adekwatne pieniądze doradzamy na styku prawa i technologii.

Nasz dział nowych technologii i cyberbezpieczeństwa ma na swoim koncie: