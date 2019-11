Programiści skorzystają z ulgi IP Box (5-proc. PIT)

Jak wyjaśnia w poniedziałkowym (4 listopada) wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna", IP Box to ulga, która została wprowadzona z początkiem tego roku. Polega na objęciu 5-proc. stawką dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), czyli m.in. z patentów, praw ochronnych na wynalazek, na wzór użytkowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, a nawet autorskiego prawa do programu komputerowego.

Gazeta przypomina, że ulga dotyczy podatników CIT i PIT (na podstawie art. 24d i art. 24e ustawy o CIT oraz art. 30ca i art. 30cb ustawy o PIT). Oznacza to, że z preferencji mogą skorzystać nie tylko spółki z o.o. i akcyjne, lecz także przedsiębiorcy prowadzący biznes samodzielnie.

"I właśnie ci ostatni często pytają fiskusa o wykładnię. Tylko w październiku br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kilkadziesiąt interpretacji dotyczących programistów na samozatrudnieniu. Większość z nich jest korzystna i potwierdza, że tacy przedsiębiorcy mogą zastosować 5-proc. PIT (przykładowe interpretacje: sygn. 0112-KDIL3-3.4011.307.2019.2.MM, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.456. 2019.2.GG, sygn. 0112-KDIL3-3.4011.326.2019.2.AA)" - podaje dziennik.

Jak pisze gazeta, w tych przypadkach chodziło o programistów prowadzących działalność gospodarczą, którzy tworzą aplikacje, które są częścią większego systemu (był to innowacyjny, częściowo zautomatyzowany system do zarządzania); aplikację, która pozwala pasażerom komunikacji miejskiej obserwować aktualne położenie pojazdów na mapie (pozwala to na nowy sposób planowania podróży środkami transportu publicznego); oprogramowanie na potrzeby klienta do całkowicie nowego rozwiązania obsługi pacjenta i refundacji jego leczenia.

"DGP" pisze, że podatnicy tłumaczyli, że w związku z tym będą osiągać dochód z tytułu: przenoszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania lub udzielenia licencji. "Organ potwierdził, iż będą mogli zastosować 5-proc. stawkę PIT" - czytamy w dzienniku.

