Wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe od 2020 r. - wpływ na rynek wyrobów tytoniowych

Rząd przyjął w czwartek (24 listopada) w trybie obiegowym i wysłał do Sejmu projekt przewidujący podwyżkę stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe o 10 proc. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że dzięki temu budżet zyska w przyszłym roku ok. 1,7 mld zł i po tyle samo w kolejnych latach. Dane te uwzględniają dodatkowe wpływy z akcyzy i VAT.

Business Centre Club, występując w imieniu firm branży tytoniowej wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec 10 proc. podwyżki akcyzy. Zauważono, że projekt znacząco odbiega od przewidzianej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 propozycji podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe o 3 proc.

"Tak drastycznie wysoka, wcześniej niekonsultowana z branżą tytoniową podwyżka, odbije się bardzo negatywnie na legalnym rynku wyrobów tytoniowych w Polsce. Jesteśmy absolutnie przekonani, że jej skutkiem będzie ponowny, intensywny rozwój szarej strefy, którą ogromnym wysiłkiem służb państwowych udało się w ostatnich latach znacząco ograniczyć (do 9,4 proc. z 19 proc. w 2015 r.)" - napisano w opinii do projektu.

"Jesteśmy przekonani, że propozycja będzie powrotem do doświadczeń z lat 2010-2014, kiedy wysokie i skokowe podwyżki podatku akcyzowego doprowadziły do destabilizacji legalnego rynku, spadku wpływów budżetowych i ogromnego wzrostu szarej strefy" - dodano.

Według BCC decyzja rządu wydaje się tym bardziej niezrozumiała, że 20 maja 2020 roku zostanie wprowadzony całkowity zakaz sprzedaży papierosów mentolowych, które stanowią 30 proc. polskiego rynku.

"Połączenie drastycznej podwyżki akcyzy i jednoczesnej eliminacji wyrobów mentolowych, doprowadzi dodatkowych perturbacji całego rynku wyrobów tytoniowych, co z pewnością odbije się negatywnie także na wpływach budżetu państwa" - ostrzega BCC.

Zdaniem organizacji projekt jest procedowany niezgodnie z obowiązującą ścieżką legislacyjną w Polsce i z naruszeniem wszelkich zasad Konstytucji Biznesu, która ma regulować dobrą współpracę organów państwowych oraz przedstawicieli biznesu. Zaznaczono, że nie odbyły się żadne konsultacje publiczne, co oznacza, że branża tytoniowa, która przynosi budżetowi państwa niemal 25 miliardów wpływów podatkowych rocznie oraz tworzy kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, nie miała szansy wyrazić swojego zdania na temat projektu.

Z uzasadnienia wynika, że podwyższenie akcyzy związane z wyrobami tytoniowymi może oznaczać, że paczka papierosów (20 szt.) podrożeje przeciętnie o ok. 1,02 zł, a paczka tytoniu do palenia (50 g) będzie droższa o 1,69 zł. Cena cygar może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł. Do końca czerwca 2020 r. będzie obowiązywać zerowa stawka akcyzy na papierosy elektroniczne. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r.

