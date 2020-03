Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > KAS wdroży inteligentne roboty do walki z cyberprzestępczością w sieci

KAS wdroży inteligentne roboty do walki z cyberprzestępczością w sieci

Ministerstwo Finansów informuje o wyłonieniu zwycięzców 2 wyzwań w konkursie MinFinTech: na opracowanie inteligentnego robota do walki z cyberprzestępczością i stworzenie platformy szkoleniowej dla funkcjonariuszy KAS, którzy wykorzystują urządzenia RTG do kontroli celno-skarbowej. Nagrody trafiły do zdolnych programistów, którzy podjęli nasze ambitne wyzwania i wykorzystali swoją nieprzeciętną wiedzę do wsparcia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Konkurs zrealizowano w formule govtechowej, która otwiera sektor publiczny na innowacje i nowoczesne technologie.