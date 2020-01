Fiskus wprowadza usługi on-line, czyli "odmiejscowienie" urzędów skarbowych

"Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) priorytetowo traktuje sprawę obsługi podatników, dlatego przygotowujemy i wdrażamy różne projekty, które tę obsługę usprawnią i ułatwią podatnikom rozliczenia podatkowe i celne. Wdrażanie usług on-line nie oznacza jednak likwidacji urzędów skarbowych, one oczywiście pozostaną i podatnicy mogą liczyć na to, że znajdą w nich kompetentnych specjalistów, którzy udzielą im informacji i wsparcia" - poinformował Słaboszowski w przekazanym PAP stanowisku.

"Chcielibyśmy wprowadzić jak najwięcej usług, z których podatnik będzie mógł korzystać online, ale jeżeli nasz klient będzie chciał iść do urzędu to będzie mógł to zrobić w dowolnej lokalizacji. Temu będzie służyło +odmiejscownienie+ urzędów skarbowych, czyli zniesienie właściwości miejscowej" - podkreślił.

Według niego wprowadzenie w przyszłości takiego rozwiązania będzie dużym ułatwieniem dla podatników. Podatnik będzie mógł udać się do najbliższego urzędu i załatwić tam swoją sprawę. "Docelowo chcielibyśmy, aby w województwie istniał tylko jeden organ egzekucyjny, ale to jeszcze kwestia odległej przyszłości" - dodał wiceminister.

Jak podkreślił, rozwój systemów informatycznych KAS jest oczywistą koniecznością, bez tego administracja nie będzie w stanie ani sprostać oczekiwaniom podatników, ani usprawniać pracy urzędników.

Słaboszowski przypomniał, że MF intensywnie pracuje nad projektem e-Urząd Skarbowy, czyli serwisem informacyjno-transakcyjnym, w którym podatnik będzie miał dostęp do informacji dotyczących swoich rozliczeń podatkowych i będzie mógł online załatwić swoje sprawy podatkowe.

"Chcemy w ten sposób zapewnić kompleksową obsługę podatnikom, a szczególnie przedsiębiorcom. Stawianie na nowoczesne technologie to obopólna korzyść. Digitalizacja urzędów pozwoli nam uwolnić zasoby kadrowe w pewnych obszarach i kierować pracowników do wykonywania zadań, które nie mogą być zrealizowane przez żaden system komputerowy, a takich w KAS nie brakuje. Siłą KAS jest doświadczona i profesjonalna kadra i naszym priorytetem jest odpowiednie jej wykorzystanie" - podkreślił.

Zdaniem wiceministra wdrożenie projektu e-Urząd Skarbowy „uwolni” pracowników KAS od wielu czasochłonnych czynności i pozwoli skoncentrować się na weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych i transakcji gospodarczych oraz na pracy analitycznej. Słaboszowski zastrzegł, że e-Urząd Skarbowy nie zastąpi jednak tradycyjnego urzędu skarbowego, który nadal będzie punktem obsługi podatników i miejscem pracy urzędników KAS. (PAP)

