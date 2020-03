Bilety kolejowe tańsze o VAT?

Prezydent mówił w czwartek 5 marca 2020 r. wieczorem na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja, że uważa, iż podatki w Polsce są umiarkowane. "I gdzie się da, będziemy się starali je obniżać" - zapowiedział.

"Ja będę proponował też, żeby zlikwidowano VAT do biletów, po to, żeby obniżyć ceny biletów zwłaszcza dla tych ludzi, którzy dojeżdżają do pracy, bo myślę, że to jest ważne i że to jest znacząca czasem pozycja w budżetach domowych te dojazdy. Więc, żeby przynajmniej do biletów kolejowych - teraz rozwijamy te koleje, budujemy te połączenia właśnie specjalnie po to, żeby stworzyć ludziom lepsze możliwości zawodowe, komunikacyjne, dojeżdżania do pracy, żeby ten VAT zlikwidować" - powiedział prezydent.

"Mam przychylność ze strony ministra infrastruktury w tej inicjatywie, liczę na to, że będzie także przychylność reszty rządu na czele z panem premierem i ministrem finansów" - dodał prezydent. (PAP)

Usługi pasażerskiego transportu kolejowego są aktualnie opodatkowane stawką 8% VAT. Taką stawką są też opodatkowane inne rodzaje transportu pasażerskiego, bo przecież dojeżdżamy do pracy nie tylko koleją. Zgodnie bowiem z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT (poz. 154 - 159) stawką 8% tego podatku są opodatkowane m.in.:

- transport kolejowy pasażerski międzymiastowy – symbol 49.10 wg PKWiU 2008;

- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – symbol 49.31 wg PKWiU 2008;

- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – symbol 49.39 wg PKWiU 2008;

- transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu – symbol 50.10.1 wg PKWiU 2008;

- transport wodny śródlądowy pasażerski – symbol 50.30.1 wg PKWiU 2008;

- usługi taksówek osobowych – symbol 49.32 wg PKWiU 2008;

