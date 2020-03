Podatnicy mogą zgłaszać pomysły dotyczące koronawirusa

Kategoria „Koronawirus” w Głosie Podatnika

Jak podkreśla resort finansów w komunikacie na swojej stronie internetowej, koronawirus, który rozprzestrzenia się w coraz większej ilości państw, stanowi realne wyzwanie również dla życia gospodarczego.

"Zależy nam, aby na bieżąco monitorować i reagować na sygnały zgłaszane przez podatników w związku z tym wyzwaniem" - pisze Ministerstwo Finansów w komunikacie.

W związku z tym w dniu 9 marca 2020 r. w Głosie Podatnika dodana została kategoria „Koronawirus”, gdzie można zgłaszać swoje pomysł i propozycje jak chronić naszą gospodarkę przed koronawirusem. Pozostałe kategorie dotyczą podatków PIT, CIT i VAT.

Resort finansów liczy na zgłaszanie wszelkich sygnałów od wszystkich podatników, przedsiębiorców, wszystkich obywateli, którzy chcą wspierać naszą gospodarkę w radzeniu sobie z koronawirusem. "Jakie bariery napotykacie w związku z koronawirusem i jak – jako resort finansów – możemy wam pomóc w ich rozwiązaniu" - czytamy w komunikacie MF.

"Dlaczego wasze zgłoszenia są dla nas ważne? Ponieważ sytuacja, która wynika z rozprzestrzeniania się wirusa dotyczy nas wszystkich, jest dynamiczna, a sygnały przekazane bezpośrednio przez obywateli pomogą nam w sprawnym rozwiązaniu możliwych utrudnień w życiu gospodarczym" - podkreśla MF.

Zasady zgłaszania pomysłu, propozycji

Zgłaszany pomysł powinien być zgodny z następującymi zasadami:

tytuł pomysłu powinien w jasny, zrozumiały sposób odzwierciedlać treści zawarte w opisie i nie może przekraczać 70 znaków; opis pomysłu nie powinien przekraczać 1500 znaków; zgłaszany pomysł powinien zawierać: opis problemu i propozycję jego rozwiązania; pomysły roszczeniowe, które nie zawierają konstruktywnych propozycji rozwiązania, nie będą publikowane; pomysł powinien dotyczyć zagadnień związanych z koronawirusem (a także podatkami PIT, CIT i VAT); zanim Użytkownik zgłosi pomysł, powinien sprawdzić, czy nie został już wcześniej zgłoszony; po wysłaniu zgłoszenia pomysł otrzymuje unikatowy numer zgłoszenia, wyświetlany w komunikacie systemowym.

Dodawane komentarze powinny dotyczyć wyłącznie zgłoszonych pomysłów.

Zgłaszane pomysły są publikowane w Głosie podatnika po zaakceptowaniu ich przez Administratora. Inni Użytkownicy będą mogli skomentować pomysł i wystawiać oceny.

Administrator Głosu podatnika ma prawo do niepublikowania zgłoszonych pomysłów i komentarzy bez podania uzasadnienia. Administrator zastrzega sobie także prawo do: łączenia pomysłów, rozpowszechniania, redagowania i skracania treści pomysłów i komentarzy oraz do usuwania i niepublikowania treści obraźliwych, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, reklamowych lub niezwiązanych z tematem.

oprac. Adam Kuchta