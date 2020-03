Minister Finansów rozwiąże bankowy bufor ryzyka systemowego - powodem zbliżająca się globalna recesja

Opublikowany we wtorek na stronie RCL projekt, jak informuje Ministerstwo Finansów, przewiduje uchylenie rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego.

"Rozwiązanie bufora ryzyka systemowego uwolni kapitał zgromadzony przez banki z tytułu bufora ryzyka systemowego, co pozwoli bankom z jednej strony zmniejszyć ryzyko ograniczenia dopływu kredytu do gospodarki (zjawisko credit-crunch), a z drugiej strony pozwoli zaabsorbować większe straty mitygując tym samym ryzyko upadłości" - uzasadniło MF.



Według ministerstwa działanie to korzystnie wpłynie na system finansowy. Sprawi też, że banki nie będą musiały uzupełniać bazy kapitałowej o kapitał, który wykorzystają np. na pokrycie strat kapitałowych. Według MF pandemia COVID-19 przyczyniła się do materializacji ryzyka silnego spowolnienie gospodarczego w skali światowej oraz wzrostu premii za ryzyko.

"Należy spodziewać się znacznego ograniczenia podaży kredytu do gospodarki oraz ryzyka związanego ze słabością niektórych instytucji finansowych. Ryzyko, na które nałożono bufor materializuje się, w związku z czym zasadne jest rozwiązanie bufora ryzyka systemowego, co będzie działać na rzecz wsparcia wzrostu gospodarczego w warunkach szoku i zwiększenia stabilności finansowej" - napisano.



"Dostępne informacje wskazują na zbliżającą się globalną recesję. Zmiana globalnej wyceny aktywów skutkuje także gwałtownym i głębokim spadkiem ich wyceny w Polsce" - oceniło MF.

Wskazano, że z szacunków NBP wynika, że rozwiązanie bufora ryzyka systemowego uwolni ok. 30 mld zł kapitału, co w przypadku kredytowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przekłada się na ok. 40 mld zł kredytów. Ponadto takie działanie może korzystnie wpłynąć na tempo wzrostu PKB o ok. 0,5 p.p. w skali kwartału przez kolejnych 10 kwartałów.

W obliczu niekorzystnych warunków na światowych rynkach wiele organów w Europie zdecydowało o rozwiązaniu buforów makroostrożnościowych. Takie działania mają na celu przeciwdziałać negatywnym skutkom epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19 na sektor bankowy. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że kilka państw zdecydowało się obniżyć do wartości 0% bufor antycykliczny. Wielka Brytania rozwiązała bufor antycykliczny, który dotychczas utrzymywano na poziomie 1%, Belgia – 0,5%, Dania – 1%, Norwegii – 2,5%, Szwecja – 2,5%.

Ponadto Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wydał oświadczenie w sprawie działań na rzecz ograniczenia wpływu koronawirusa na sektor bankowy w Unii Europejskiej, w którym rekomenduje państwom, aby korzystały z elastyczności, jaka cechuje obowiązujące ramy prawne. Jednocześnie zalecają, aby banki stosowały ostrożne zasady wypłaty dywidend i zasady dotyczące innych płatności, w tym wynagrodzenia zmiennego.

