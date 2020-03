Firmy chcą wstrzymania prac nad nowym JPK_VAT, podatkiem cukrowym i podatkiem od sprzedaży detalicznej

Jak czytamy w poniedziałkowym (z 16 marca) komunikacie, w związku z przygotowywanym przez rząd pakietem osłonowym dla firm przed skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa, Konfederacja Lewiatan przekazała resortowi rozwoju postulaty najważniejszych działań w obszarze podatków, które pomogą przedsiębiorstwom przetrwać ten trudny okres.

"W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to, że liczne absencje pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, spowodowane obowiązkowymi kwarantannami i urlopami w celu sprawowania opieki nad dziećmi powodują, że firmy mają trudności z wypełnianiem obowiązków podatkowych" - wskazał cytowany w komunikacie ekspert Konfederacji Lewiatan Przemysław Pruszyński.

Dlatego, jak dodaje, organizacja postuluje odroczenie o dwa miesiące "terminu na złożenie rozliczenia rocznego CIT-8, informacji o cenach transferowych TP-R, i na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 r.".

Lewiatan apeluje też o uchylenie obowiązku osiągnięcia minimalnej rentowności podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe (PKG). "Nieuzyskanie w 2020 r. dochodów na poziomie 2 proc. przychodów przez PGK oznaczać będzie jej automatyczne rozwiązanie, ze wszystkimi dla tego konsekwencjami" - zaznacza. Oznacza to, jak dodał, że od kolejnego roku każda ze spółek tworzących PGK będzie zobowiązana do rozliczenia się jako indywidualny podatnik, w tym do prowadzenia dokumentacji cen transferowych.

"Priorytetem przy tworzeniu pakietu osłonowego winno być wstrzymanie prac nad wprowadzeniem nowych obciążeń sprawozdawczo-administracyjnych i nowych podatków, takich jak nowe pliki JPK_VAT, podatku cukrowego i podatku od sprzedaży detalicznej" - zaznaczył Pruszyński.

Magdalena Jarco

