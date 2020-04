Ulga w PIT dla członków kooperatyw mieszkaniowych od 2021 roku

Kooperatywa mieszkaniowa to dobrowolne zrzeszenie osób, powołane do realizacji inwestycji mieszkaniowej - budowy budynku, czy grupy domów jednorodzinnych. Autor projektu, czyli resort rozwoju tłumaczy, że nowe przepisy uregulują zasady na jakich takie kooperatywy działają i upowszechnią ten rodzaj inwestycji mieszkaniowych.



Jak czytamy, kooperatywy mieszkaniowe będą mogły być tworzone w formie umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Kooperatywa będzie zawiązywana przez minimum trzy osoby; celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - własnych i osób z nimi zamieszkujących - poprzez kupno gruntu i wybudowanie na nim wielorodzinnego budynku, ewentualnie zespołu domów jednorodzinnych.



Kooperatywa będzie mogła też nabyć prawa do gruntu, na którym stoi budynek i przeprowadzić w nim roboty budowlane.

Zgodnie z projektem, w dokumentach powołujących grupę, oprócz podstawowych danych dotyczących zaangażowanych osób trzeba będzie też określić m.in. przedmiot i cel współdziałania, podstawowe parametry planowanej inwestycji, zaangażowanie i odpowiedzialność finansową poszczególnych członków, zasady prowadzenia i rozliczenia inwestycji oraz czas trwania umowy.



Według resortu rozwoju, ze względu na szczególną wartość, jaką kooperatywy mogą wnieść w zagospodarowanie przestrzeni w gminach, będą one miały specjalne uprawnienia w relacjach z samorządami.

I tak - zgodnie z projektem - gminy będą mogły m.in oferować na sprzedaż nieruchomości należące do gminnego zasobu nieruchomości pod inwestycje realizowane przez kooperatywy mieszkaniowe.





Samorządy będą mogły też: określać wymagania co do inwestycji w zakresie nieuregulowanym innymi aktami prawa miejscowego; korzystać z prawa odkupu - w sytuacji naruszenia wymagań dotyczących inwestycji mieszkaniowej. Będą mogły one również skorzystać z pierwokupu w sytuacji sprzedaży nieruchomości, budynku lub lokalu przez dotychczasowego właściciela w okresie 20 lat od dnia sprzedaży przez gminę nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości członkom kooperatywy.

Projekt stanowi ponadto, że gminy będą mogły członkom kooperatywy rozkładać na raty należności za kupno nieruchomości oraz stosować bonifikaty jeżeli dana nieruchomość będzie miała np. dodatkowe funkcjonalności - zgodne z uchwałą rady gminy.

Zgodnie z projektem samorząd będzie mógł też obniżyć cenę sprzedawanej kooperatywie nieruchomości, jeżeli w zamian otrzyma np. część lokali pod własny zasób mieszkaniowy. Gminy będą mogły też współpracować z kooperatywami przy rewitalizacji niektórych budynków.

W projekcie czytamy też, że członkowie kooperatywy będą mogli skorzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Polegać będzie ona na odliczeniu od postawy opodatkowania odsetek od kredytu zaciągniętego na inwestycję. Według resortu rozwoju takie rozwiązanie ma pozwolić m.in. na zachęcenie banków do stworzenia odpowiednich produktów finansowych dla członków kooperatyw.

W połowie ubiegłego roku ówczesny wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń (obecnie wiceminister w resorcie aktywów państwowych) oceniał, że kooperatywy mieszkaniowe pozwolą na wybudować dom o 20-30 proc. taniej niż gdybyśmy chcili kupić go na rynku. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych