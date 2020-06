Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm - pierwsze pieniądze jeszcze w czerwcu

Pieniądze z Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm powinny trafić do przedsiębiorstw jeszcze w czerwcu - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Program wsparcia zakłada trzy rodzaje finansowania: pożyczki płynnościowe, pożyczki preferencyjne i instrumenty kapitałowe. Na składanie wniosków firmy mają czas do końca roku, natomiast udzielanie pomocy będzie możliwe do końca 2021 r.