Pakiet SLIM VAT - dobre zmiany dla podatników od 2021 roku

Zdaniem Konfederacji Lewiatan SLIM VAT to pakiet zmian, który zawiera kilka ciekawych i pożądanych przez przedsiębiorców zmian.



- Regulacje zawarte w pakiecie, takie jak brak konieczności uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, wydłużenie o miesiąc terminu na odliczenie podatku naliczonego, podniesienie limitu wartości prezentów małej wartości, ujednolicenie kursów walut w VAT i PIT/CIT, czy wydłużenie terminu na wywóz towarów przy eksporcie, w przypadku zastosowania stawki 0% dla zaliczki, jakkolwiek pożądane z perspektywy podatników, mogą zlikwidować jedynie część administracyjnych trudności, z którymi borykają się przedsiębiorcy. Dlatego wskazujemy dodatkowe obszary, w których warto wprowadzić zmiany w szerszym zakresie upraszczające rozliczenia VAT. Jednocześnie apelujemy, aby przy okazji pozytywnych zmian, nie wprowadzać też i takich, które pogorszą sytuację podatników - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

W SLIM VAT zaproponowano wydłużenie z dwóch do trzech miesięcy okresu, w którym podatnik może odliczyć kwotę podatku naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji. To dobra propozycja, ale biorąc pod uwagę, że dłuższy termin na odliczenie VAT nie wywiera żadnych negatywnych skutków budżetowych, to powinien on wynosić 6 miesięcy, przypadających po miesiącu, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dzięki temu przedsiębiorcy unikną zbędnych obciążeń administracyjnych w odniesieniu do faktur zakupowych, które np. z powodów komplikacji związanych z terminowym przepływem dokumentacji nie zostały rozliczone w terminie.





Dobrą propozycją jest zwiększenie z 10 do 20 zł wartości „prezentów o małej wartości", których przekazanie przez podatnika nie stanowi dostawy towarów. Należy także zwiększyć ze 100 zł do 200 zł limit wartości „prezentów o małej wartości", które są ewidencjonowane przez podatnika w sposób pozwalający ustalić tożsamość osób obdarowanych.

- Uważamy, że niezasadne jest utrzymywanie różnych zasad zastosowania stawki 0% VAT w przypadku nieotrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów do nabywcy w UE i poza UE, tj. w deklaracji za okres, w którym dokonano dostawy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) oraz w okresie, w którym otrzymano dokumenty w przypadku eksportu. Zarówno dla WDT, jak i eksportu, podatnik powinien mieć możliwość zastosowania stawki 0% za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał dokumenty - dodaje Przemysław Pruszyński.

Przy okazji prac nad pakietem SLIM VAT należy także powrócić do neutralnego rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), importu usług oraz dostawy towarów w ramach odwrotnego obciążenia, tj. znieść 3 miesięczny termin, w którym możliwa jest korekta podatku naliczonego i należnego w tym samym okresie, a także dokonać dalszej liberalizacji warunków stosowania tzw. ulgi na złe długi. Liczymy również na uregulowanie procedury wykreślania podatników z rejestru VAT oraz ustawowego skrócenia podstawowego terminu zwrotu VAT do 30 dni, a skróconego do 15 dni.

- Protestujemy, aby w przypadku zmian, które w założeniu mają uprościć rozliczenie VAT i przynieść korzyści przedsiębiorcom, wprowadzać zmiany, które są zdecydowanie niekorzystne. Nie ma najmniejszego uzasadnienia do ograniczania do 3 lat ważności wydawanych wiążących informacji stawkowych. WIS-y mają dawać pewność podatnikom, że stosowana przez nich stawka podatku jest właściwa. Wygasanie tych decyzji co trzy lata, spowoduje niezrozumiałą konieczność ponownego występowania o klasyfikację dla tych samych, niezmienionych towarów bądź usług.

Przy okazji prac nad nowelizacją ustawy o VAT Konfederacja Lewiatan apeluje o dalsze ujednolicanie stawek VAT w ramach nowej matrycy stawek VAT, w szczególności w zakresie posiłków serwowanych na miejscu i na wynos oraz wprowadzenie obniżonej stawki VAT na tzw. owoce morza. Niczym nie uzasadnione utrzymywanie wyższej stawki właśnie na te produkty powoduje, wiele zbędnych problemów w branży gastronomicznej.

Pełna treść opinii Konfederacji Lewiatan dot. pakietu SLIM VAT

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (tzw. pakiet SLIM VAT)

Większość zmian z pakietu SLIM VAT ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. z dwoma wyjątkami, które wejdą w życie 1 czerwca i 1 lipca 2021 r.. Natomiast zmiany dot. TAX FREE mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT