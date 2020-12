Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Szczepionki na COVID-19 zwolnione z VAT do 31 grudnia 2022 r.

Szczepionki na COVID-19 zwolnione z VAT do 31 grudnia 2022 r.

Szczepionki przeciwko COVID-19 oraz zestawy testowe będą tymczasowo zwolnione z podatku VAT - tak uzgodniły państwa członkowskie w ramach Rady Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby były one bardziej przystępne cenowo. Zwolnienie ma obowiązywać do 31 grudnia 2022 r.