Sprawozdanie z działalności fundacji za 2019 rok trzeba złożyć do końca 2020 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2019 rok trzeba złożyć do końca 2020 roku. Ministerstwo Finansów przypomina, że fundacje mają coroczny obowiązek złożenia sprawozdania z działalności do końca roku kalendarzowego za rok poprzedni. Fundacje, dla których Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej jest ministrem właściwym w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, składają sprawozdanie ze swojej działalności do Ministerstwa Finansów (w zakresie działu: rozwój regionalny - do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). Jak złożyć sprawozdanie z działalności fundacji? Czy jest obowiązujący wzór sprawozdania z działalności fundacji?