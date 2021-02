Powstaje elektroniczny Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Ustawa powołuje od 1 lutego 2021 r. elektroniczny Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, który zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy. Wprowadzenie rejestru ma zapewnić aktualną informację na temat podmiotów akcyzowych zarówno organom podatkowym, jak i przedsiębiorcom. Ma też ułatwić weryfikację podmiotów uczestniczących w dostawach wyrobów akcyzowych.





Podmioty akcyzowe będą musiały do 30 czerwca 2021 r. uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne lub - w przypadku tych, które do tej pory nie podlegały zgłoszeniu - dokonać do tego dnia rejestracji.

Celem znowelizowanych przepisów jest także uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

Monitorowanie z użyciem Systemu EMCS PL2

Zgodnie z nowelą, od 1 lutego 2021 r. monitorowaniem z użyciem Systemu EMCS PL2 (system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych) zostają objęte niektóre dostawy zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych oraz transport eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Monitorowanie obejmuje też przemieszczanie importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Ustawa reguluje również zasady monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD. Nowe przepisy dotyczą również zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

