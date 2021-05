Ulga dla płacących podatek liniowy

Podatek liniowy - ulga. Ministerstwo Finansów pracuje nad ewentualną ulgą dla osób płacących podatek liniowy - wynika z czwartkowej wypowiedzi ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego, który odniósł się do propozycji podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. W przypadku osób płacących podatek liniowy trudniej jest ulgę czy kwotę wolną skalkulować - ocenił.

30 tys. kwoty wolnej nie dla podatników liniowego PIT

Z przewidzianej w Polskim Ładzie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł nie będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się 19 proc. podatkiem liniowym; kwota wolna będzie dotyczyć tylko podatników rozliczających się wg skali podatkowej PIT - wynika z przekazanych PAP wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Będzie ulga dla podatników podatku liniowego

Minister Kościński pytany przez Business Insider o ewentualne wprowadzenie korzystniejszych rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy płacą podatek liniowy powiedział: "Jeszcze pracujemy nad tym".

Dopytywany czy rozważana jest ulga, jakaś kwota wolna dla tych, którzy płacą podatek liniowy, a odczują zmiany ze względu na składkę zdrowotną, szef resortu finansów wskazał: "Tak, dokładnie. Ale tutaj jest troszeczkę trudniej skalkulować, jak to zrobić. Bo mamy algorytm, żeby zrekompensować dla tych, co pracują na umowę o pracę, są algorytmy, żeby zrekompensować dla tych, co zarabiają ok. 13 tys. zł, ale to jest trochę trudniej dla tych, co są na ryczałcie czy liniowo".

Kwota wolna tylko dla rozliczających się wg skali podatkowej

"Kwota wolna dotyczy rozliczenia podatkowego według skali podatkowej. Polski Ład nie wprowadza zmian w tym zakresie. Zmiana zapowiedziana w ramach Polskiego Ładu w zakresie kwoty wolnej dotyczy jej wysokości (podniesienie do 30 tys. złotych) oraz zakresu – w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, kwota wolna nie będzie degresywna i dotyczyć tylko mniej zarabiających, ale dotyczyć będzie wszystkich podatników rozliczających się na skali, bez względu na wysokość dochodów podatnika" - precyzuje resort finansów.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Zlikwidowania ma być możliwość odliczania od podatku składki zdrowotnej, którą w wysokości 9 proc. będą płacić także przedsiębiorcy.(PAP)

Magdalena Jarco

maja/ mmu/