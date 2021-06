10 projektów z Polskiego Ładu w 100 dni. 2 czerwca 2021 r. Premier Morawiecki zapowiedział przygotowanie i przeprowadzenie przez rząd 10 projektów z Polskiego Ładu w najbliższych 100 dniach. Premier wskazał także terminy wejścia w życie tych zmian. 30 tys. kwoty wolnej dla wszystkich, emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł, mieszkanie bez wkładu własnego, zniesienie limitów do lekarzy specjalistów - to niektóre z kluczowych projektów w ramach Polskiego Ładu, które mają być przygotowane i przeprowadzone w ciągu najbliższych 100 dni. Premier zapowiedział ponadto upowszechnienie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i obniżenie jego stawek.

Kiedy poznamy 10 pierwszych projektów z Polskiego Ładu? Kiedy wejdą w życie?

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Premier Mateusz Morawiecki w środę 2 czerwca 2021 r. przedstawił 10 kluczowych obszarów zmian w ramach Polskiego Ładu; projekty dotyczące tych obszarów mają być przygotowane i przeprowadzone w ciągu najbliższych 100 dni. Premier Morawiecki wskazał także terminy wejścia w życie tych zmian.

10 projektów na 100 dni to: 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich; emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł; zniesienie limitów do lekarzy specjalistów; harmonogram zwiększenia wydatków na służbę zdrowia do 7 proc. PKB; mieszkanie bez wkładu własnego; dom bez formalności do 70 m kw.; Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wspierający wychowanie dzieci; program inwestycji strategicznych, który ma wspierać rozwój wspólnot lokalnych oraz dużych inwestycji w miastach; wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników; Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce, które ułatwią dostęp do możliwości edukacyjnych w powiatach.

Podwyższenie kwoty wolnej w PIT do 30 tys. zł dla wszystkich. 60 tys. kwoty wolnej dla małżeństw rozliczających się wspólnie

Wśród nich znalazło się podwyższenie kwoty wolnej do 30 tys. zł dla wszystkich. Zmiana ta ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. Jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów taka wysokość kwoty wolnej w PIT oznacza faktyczny brak podatku od płacy minimalnej. Z tej nowości podatkowej skorzysta ponad 18 mln Polaków. KPRM informuje ponadto, że małżeństwa rozliczające się wspólnie będą mogły skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 60 tys. zł.

Emerytura bez podatku

Następnym projektem jest emerytura bez podatku - emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do 2500 zł. Ten przepis również ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Zniesienie limitów do lekarzy specjalistów

Kolejny obszar to zniesienie limitów do lekarzy specjalistów dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a następnie dla wszystkich pacjentów. Wejście w życie tych rozwiązań planowane jest na drugą połowę 2021 r.

Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB

Planowane jest też zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB. Taka średnia wydatków na zdrowie w relacji do PKB ma być osiągnięte w ciągu 6 lat. Większe środki mają być przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie.

Gwarancja wkładu własnego, dofinansowanie do mieszkań

W czwartym kwartale 2021 r. w życie mają wejść rozwiązania dotyczące gwarantowania przez państwo wkładu własnego i dofinansowania dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego oraz rodzin wielodzietnych. Te przepisy mają objąć trzy grupy osób, które chcą:

nabyć swoje pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym,

nabyć mieszkanie na rynku wtórnym, społecznym,

wybudować własny dom.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. Rozwiązanie będzie skierowane do młodych – od 24 do 40 lat.

Ponadto po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys., a czwartego i kolejnego do 20 tys. zł. (proporcjonalnie do udzielonej wcześniej gwarancji).

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia

W tym samym czasie w życie mają wejść też przepisy dotyczące możliwości budowy domów jednorodzinnych do 70 mkw bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, jedynie na podstawie zgłoszenia. Ma to skrócić proces budowlany nawet o kilka tygodni, a inwestora zaoszczędzi co najmniej kilka tysięcy złotych. Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie w IV kwartale 2021 r.

Rodzinny kapitał opiekuńczy - 12 tys. zł na każde drugie i kolejne dziecko

Kolejny obszar zapowiedziany przez premiera to rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli wsparcie dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł na każde dziecko. Te pieniądze rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia.

Dostępne będą dwa warianty wypłacania pieniędzy:

po 1000 zł miesięcznie przez rok

po 500 zł miesięcznie przez dwa lata

Program ten ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Program Inwestycji Strategicznych – dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów

Zapowiedziano też Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład przewidujący dotacje dla gmin i powiatów na cele inwestycyjne. Ma to zrekompensować samorządom ubytek pieniędzy spowodowany wyższą kwotą wolną w PIT. Wejście w życie programu zaplanowano na trzeci kwartał 2021 r.

Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego

Kolejny projekt dotyczy wyższych dopłat do paliwa rolniczego - do 110 zł/1 ha oraz ułatwienia bezpośredniej sprzedaży przez rolników. Oprócz tego zacznie obowiązywać także nowy system rozliczeń. Będzie wygodniejszy dla rolnika i bardziej opłacalny dla państwa. Planowane wejście w życie tych rozwiązań to czwarty kwartał 2021 r.

Zapowiedziano także zmiany w zakresie przepisów regulujących rolniczy handel detaliczny. Obecnie jest on możliwy jedynie na terenie województwa – tu, gdzie odbywa się produkcja lub ewentualnie na terenie sąsiedniego województwa. Po zmianach, rząd umożliwi rolnikom bardziej swobodną formę RHD – za pomocą sprzedaży wysyłkowej na terenie całej Polski i tworząc program wsparcia KOWR.

Kilkadziesiąt "Małych Centrów Nauki Kopernik" w średnich i małych miastach

Ostatnia z zapowiedzianych projektów na najbliższe 100 dni przewiduje - jak podała kancelaria premiera - kilkadziesiąt "Małych Centrów Nauki Kopernik" w średnich i małych polskich miastach, co zaplanowano na czwarty kwartał 2021 r. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ pr/

Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Na tej samej konferencji prasowej 2 czerwca 2021 r. Premier Morawiecki zapowiedział, że wszystkim przedsiębiorcom zarabiającym do 10 tys. zł, którym nie opłaca się rozliczanie wg skali podatkowej lub podatku linowego, zaoferowany zostanie ryczałt, czyli podatek przychodowy.

"Dla tych, co zarabiają do 10 tys. zł miesięcznie, mam propozycję – zastanówcie się, czy nie lepiej przejść na ryczałt. Bo obniżamy stawki. Dla wielu zawodów kreatywnych, dla lekarzy czy pielęgniarek, którzy są na działalności, obniżamy stawki z 17 proc. dla 14 proc. Tym, którzy są na stawce 15 proc., np. dla informatyków, obniżamy stawki do 12 proc." – powiedział Morawiecki.

Przypomniał także, że zostały podniesione limity przychodów, do których można rozliczać się ryczałtem.

„Ten ryczałt, z którego od początku tego roku skorzystało 65 tys. przedsiębiorców, od stycznia tego roku podnieśliśmy z 250 tys. euro do 2 mln euro, czyli do 9 mln zł. To nie są małe obroty, także dla sklepów, także dla innych branż, warsztatów, wolnych zawodów. Do 9 mln zł przychodów można skorzystać z ryczałtu” – powiedział Morawiecki.

Przypomniał także o już wprowadzonych rozwiązaniach, a więc o małym ZUS, o możliwości prowadzenia działalności bez rejestracji, o obniżce CIT z 19 do 9 proc. Do tego zapowiedział zmiany, jakie w ramach Polskiego Ładu mają zostać wprowadzone – czyli ulga na badania i rozwój, na prototyp i na wdrożenie.

Według KPRM na reformie Klina Podatkowego skorzysta 18 milionów Polaków, czyli 2/3 podatników.

Czym jest Polski Ład?

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ wkr/ mww/ maja/ ms/ ewes/ pad/