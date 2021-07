Nowa umowa podatkowa z Gruzją

Globalny podatek minimalny. Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych krajów należących do G20 poparli podczas obrad w Wenecji wprowadzenie globalnego podatku od międzynarodowych koncernów. Zaapelowali o działania, by lepiej przygotować się na następne pandemie.

Ulga dla klasy średniej. Obecnie Ministerstwo Finansów proponuje modyfikację wersji pierwotnie zawartej w Polskim Ładzie. Początkowo była mowa o kwocie 13 tys. brutto (do której nie rosłyby obciążenia podatkami i daninami publicznymi), teraz propozycja jest nieco zmodyfikowana - dla osób zarabiających do 11 tys. zł.

Cyberataki w firmie podczas pracy zdalnej - jak się chronić?

Cyberataki. W ciągu ostatnich kilku lat przedsiębiorstwa miały do czynienia z coraz większą liczbą ataków cyberprzestępców. Dowodzą tego chociażby dane zgromadzone w raporcie “Cyberbezpieczeństwo: Trendy 2021” przygotowanym przez firmę Xopero. Jeszcze w 2016 roku ransomware uderzał co 2 minuty, rok później co 40 sekund, w 2019 roku liczba ta spadła do 14. Prognozuje się, że w 2021 r. tego typu atak będzie pojawiał się co 11 sekund. Co zrobić, aby ochronić zdalnych pracowników i dane firmowe?