Ile kosztują uprawnienia do emisji CO2? Co z rekompensatami dla podmiotów i branż energochłonnych?

Ile kosztują uprawnienia do emisji CO2? Ceny uprawnień do emisji CO2 pobiły w ubiegłym tygodniu rekord, osiągając prawie 59 euro za tonę. Jeszcze na początku 2018 roku były na poziomie kilku euro. Stały, wyraźny wzrost bezpośrednio przekłada się na podwyżki cen energii i dotkliwie odczuwają go przedsiębiorstwa, zwłaszcza duzi, przemysłowi odbiorcy energii.

Mandaty za przejazd autostradą bez opłaty będą ściągać urzędy skarbowe

Mandaty za przejazd autostradą bez opłaty będą ściągać urzędy skarbowe. Naczelnicy urzędów skarbowych zyskają uprawnienia do ściągania mandatów za przejazd autostradą bez wniesienia opłaty - wynika z opublikowanego w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fundusze europejskie (unijne) 2021 - nabory wniosków i konkursy w lipcu

Fundusze europejskie - lipiec 2021. Przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, samorządy, organizacje pozarządowe lub społeczne, zakłady opieki zdrowotnej mogą ubiegać się w lipcu 2021 roku o wsparcie unijne na realizację różnorodnych przedsięwzięć. O jakie dofinansowanie z funduszy UE można wnioskować w lipcu?

Fundusze Unijne na lata 2021-2027

Fundusze Unijne 2021-2027. W dniu 30 czerwca 2021 r. został oficjalnie opublikowany Pakiet rozporządzeń o Funduszach Europejskich dla polityki spójności na lata 2021-2027. Kto i na co może uzyskać wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji?

Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r. - których sklepów internetowych dotyczą

Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r. - sklepy internetowe. Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady rozliczeń VAT od sprzedaży e-commerce. Podatnikom prowadzącym handel w internecie może sprawiać problem ustalenie, czy nowe zasady ich dotyczą i jaką formę rozliczeń wybrać. Dlatego przedstawiamy krok po kroku, jak poruszać się w nowych regulacjach i jakie zasady rozliczeń wybrać.

Aplikacja e-Deklaracje Desktop dostępna tylko do końca 2021 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało, że aplikacja e-Deklaracje Desktop będzie dostępna tylko do końca 2021 roku. Użytkownicy, którzy chcą zachować deklaracje wysłane przez aplikację, mogą je zapisać jako pliki PDF. Po 1 stycznia nadal będzie można wysyłać przez bramkę e-Deklaracje formularze interaktywne z wykorzystaniem wtyczki (plug-in).

Zakaz sprzedaży polis z funduszem kapitałowym

Zakaz sprzedaży polis z funduszem kapitałowym. 15 lipca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zakazała sprzedaży polis na życie z funduszem kapitałowym, jeśli w umowie ubezpieczenia zostały zapisane zbyt wysokie opłaty lub jeśli fundusz miałby inwestować w instrumenty, podlegające umorzeniu. Zakaz dotyczy umów zawieranych od 1 stycznia 2022 r. z pewnymi wyjątkami dot. m.in. PPK, PPE, IKE, IKZE.

Zwolnienie z obowiązku dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych. Lokalną dokumentację cen transferowych powinny sporządzić podmioty powiązane w celu wykazania, że ceny przyjęte w danym roku obrotowym zostały ustalone na warunkach rynkowych, tj. takich, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Ustawodawca przewidział różne progi kwotowe dla jednorodnych transakcji kontrolowanych w zależności od charakteru transakcji.

Duże zmiany w transporcie drogowym i czasie pracy kierowców od 2022 roku - wdrożenie unijnego Pakietu Mobilności

Zmiany w transporcie drogowym i czasie pracy kierowców od 2022 roku. 14 lipca 2021 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy, wdrażający unijny tzw. Pakiet Mobilności - poinformował sejmową komisję infrastruktury dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Bogdan Oleksiak. 15 lipca projekt ten został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, co umożliwia prowadzenie dalszych prac legislacyjnych nad tym projektem. Jak wskazał Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, w trakcie posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury 14 lipca br. - nowe przepisy mają wejść w życie od lutego 2022 r.

Amortyzacja środków trwałych w związku z COVID-19

Amortyzacja. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację podatkową dotyczącą amortyzacji środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Podatnik prosił o potwierdzenie, że ma prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu nabycia i wprowadzenia budynku produkcyjnego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zbycie przedsiębiorstwa a VAT

Zbycie przedsiębiorstwa a VAT . Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tematyka ta od lat budzi szereg wątpliwości i jest przedmiotem sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. Ryzyko błędnego zaklasyfikowania transakcji może generować problemy finansowe dla przedsiębiorców w sytuacji, gdy organ podatkowy zakwestionuje transakcję i zmieni jej klasyfikację. Dodatkowo na wstępie należy zaznaczyć, że ustawodawca posłużył się pojęciem „zbycia” zamiast „sprzedaży”, co oznacza, że miał na myśli bardzo szeroki katalog transakcji prowadzących do przeniesienia własności.

Wynajęcie mieszkania nie uprawnia do ulgi mieszkaniowej w PIT

Wynajęcie mieszkania a ulga mieszkaniowa w PIT. Jeżeli podatnik PIT sprzedał mieszkanie lub dom (nabyte w ciągu ostatnich 5 lat), osiągnął z tej sprzedaży dochód i nie chce płacić podatku od tego dochodu – to powinien wydać w ciągu 3 lat od sprzedaży wszystkie uzyskane z tej transakcji przychody na własne cele mieszkaniowe. Organy podatkowe wskazują jednak, że aby skorzystać z tego zwolnienia (zwanego potocznie "ulgą mieszkaniową"), podatnik musi kupić (albo wybudować) nieruchomość w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych i faktycznie realizuje lub będzie realizował w niej swoje potrzeby mieszkaniowe. Nie można natomiast (jeżeli chce się skorzystać ze zwolnienia podatkowego) wydać uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy na czynsz najmu mieszkania.

Procedura unijna VAT OSS - co warto wiedzieć?

Procedura OSS to możliwość rozliczania VAT w jednym kraju Unii Europejskiej z tytułu świadczenia usług i dostaw towarów na rzecz konsumentów. Kto i na jakich zasadach może korzystać od 1 lipca 2021 r. z procedury VAT OSS? Jak zarejestrować się do procedury OSS? Jak składać deklaracje VAT OSS?

Przedsiębiorcy nie mogą pytać klientów, czy są zaszczepieni. Co z limitami w hotelach i restauracjach?

Pytanie klientów o zaszczepienie. Przedsiębiorcy prowadzący hotele czy restauracje nie mają podstawy prawnej, by pytać klientów o to, czy są zaszczepieni na COVID-19. – Z jednej strony rząd chce, żeby przedsiębiorcy przestrzegali limitów w hotelach czy restauracjach. Z drugiej strony nie decyduje się na stanowcze i odważne kroki, żeby te ograniczenia były przestrzegane – mówi Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Ułatwianie dostępu osobom zaszczepionym i ograniczanie niezaszczepionym rodzi też ryzyko pewnej dyskryminacji. Zdaniem eksperta to dobry moment, żeby rozpocząć szeroką debatę o granicach ograniczania praw i wolności obywatelskich ze względu na zdrowie publiczne.

Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – sprzedaż części samochodowych

Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli podatnik płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiągnie chociaż część przychodu z tytułu prowadzenia działalności wyłączonej z opodatkowania w ramach tego ryczałtu, na przykład sprzedaży części, czy akcesoriów do pojazdów mechanicznych - to traci prawo do opodatkowania ryczałtem. A w takim przypadku podatnik jest obowiązany zaprowadzić właściwe księgi - chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Jednak w niektórych sytuacjach można anulować sprzedaż i pozostać przy ryczałcie.

Zmiana stawek amortyzacyjnych wstecz

Zmiana stawek amortyzacyjnych. Spółka w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych chciała dokonywać zmian stawek amortyzacyjnych wstecz, za wcześniejsze lata swojej działalności. Jednak organ podatkowy całkowicie odmiennie rozumiał przepis, na który powoływał się przedsiębiorca. Stwierdził, że zmian tych stawek można dokonywać jedynie w latach następnych. Spór na korzyść spółki rozstrzygnął sąd.

Skarga na decyzję administracyjną - zasady, wzór skargi

Skarga na decyzję administracyjną. Artykuł 3 § 1 i 2 ustawy prawo o podstępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowią, że Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie, a kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne oraz na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że ustawodawca zdecydował, że działanie administracji publicznej podlega kontroli przez sądy administracyjne. Z tego prawa skorzystać mogą podatnicy w formie tak zwanej skargi.

Nowe rozporządzenie UE: jednolitość kontroli, dostęp do informacji, harmonizacja przestrzegania wytycznych

Nowe rozporządzenie UE, harmonizujące przepisy dotyczące nadzoru rynku i znakowania produktów wchodzi w życie 16 lipca 2021 r. Przepisy mają ujednolicić przestrzeganie wymagań zabezpieczających wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochronę konsumentów, ochronę środowiska, bezpieczeństwo publiczne i ochronę innych interesów publicznych.

Zwrot podatku VAT w trybie przyspieszonym - przepisy, zasady, orzecznictwo

Zwrot VAT. Na podstawie art. 86 ustawy o VAT, w określonych przypadkach podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 87 ustawy o VAT (jeżeli kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego) zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika następuje w terminie 60 dni, od dnia złożenia przez podatnika rozliczenia. Istnieją jednak pewne wyjątkowe zasady, dotyczące zwrotów w trybie przyspieszonym, wymagające od urzędów skarbowych dokonywania zwrotów w termie dni 25. Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby skorzystać z takiej możliwości? Na co zwrócić uwagę, w przypadku sporu z organem podatkowym?

Kasy fiskalne online - czy muszą je mieć podmioty lecznicze?

Kasy fiskalne online. Czy świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez podmiot leczniczy powoduje obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy online od 1 lipca 2021 roku, a co za tym idzie konieczność wymiany kasy "starego typu" na kasę fiskalną online?

Sprzedaż produktów rolnych do 100 tys. zł bez podatku

Sprzedaż produktów rolnych. W „Polskim Ładzie” dajemy rolnikom możliwość sprzedaży swoich produktów na terenie nie tylko całego województwa, ale na terenie całej Polski. Do 100 tys. zł sprzedaż taka będzie nieopodatkowana – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Korekta VAT przy zmianie stopnia wykorzystania nieruchomości

Korekta odliczonego podatku VAT. Jaki są zasady dokonywania korekty odliczonego podatku naliczonego w przypadku zmiany stopnia wykorzystania nieruchomości do celów działalności gospodarczej?

Podatki w Europie Środkowo-Wschodniej w 2021 roku [Raport]

Dziewiąta edycja przewodnika podatkowego po regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), w którym międzynarodowa firma audytorsko-doradcza Mazars dokonuje przeglądu systemów podatkowych 21 krajów. Publikacja z 2021 roku koncentruje się na kosztach pracy, podatkach pośrednich, oraz różnych aspektach opodatkowania przedsiębiorstw i cenach transferowych. Globalna pandemia spowodowała kilka zmian w systemach podatkowych w regionie, ale broszura koncentruje się na trendach długoterminowych, ponieważ decyzje inwestycyjne najlepiej wspierać analizą trendów i zmian w regionalnych systemach podatkowych, zarówno w ujęciu historycznym, jak i geograficznym.

Certyfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych

Certyfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych (zapowiedziana w Polskim Ładzie) ma skrócić czas postępowań dotyczących zamówień publicznych, ułatwić firmom MŚP udział w nich oraz zapewnić "standaryzację wymagań" dla wykonawców - powiedział PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak. Dodał, że korzyści powinni odczuć zamawiający i wykonawcy.

Forum Akcyzowe - transmisje ze spotkań

Forum Akcyzowe. Ministerstwo Finansów uruchamia transmisje online z prac grup roboczych Forum Akcyzowego. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie rynku pracami Forum. Pierwsza transmisja na kanale Youtube odbędzie się 14 lipca 2021 r. o godz. 9.00.