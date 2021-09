Polski Ład a systemowe zmiany w podatkach

Polski Ład oceniam jako pierwszy krok ku zmianie systemu podatkowego. Konieczna jest całościowa zmiana systemu, choćby ustaw o podatku dochodowym, które mają już blisko 30 lat – powiedział prof. Dominik Gajewski z SGH podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Polski Ład a polityka podatkowa

We wtorek (7 września) w Karpaczu rozpoczęło się XXX Forum Ekonomiczne. Podczas Forum został zaprezentowany raport SGH i Forum Ekonomicznego pt. „Reakcja polskiej polityki podatkowej na kryzys związany z pandemią na tle państw Grupy Wyszehradzkiej”.

„Oczywiście, wiele rozwiązań wprowadzonych przez polski rząd pomogło w poprawie sytuacji przedsiębiorców dotkniętych pandemią. Głównie chodzi o ulgi, zwolnienia, odroczenia płatności oraz o opóźnienie wprowadzenia pewnych zmian, które byłyby niekorzystne. To bez wątpienia pomogło przedsiębiorcom w funkcjonowaniu. Dodatkową zaletą rozwiązań wprowadzanych przez polski rząd było to, że pojawiły się one szybko, bo reakcja była błyskawiczna” – powiedział PAP prof. Dominik Gajewski ze Szkoły Głównej Handlowej, jeden ze współautorów raportu.

Dodał, że polskie rozwiązania podatkowe były znacznie szersze niż te wprowadzane w innych krajach Grupy Wyszehradzkiej.

„W innych krajach było mniej rozwiązań i były one bardziej ograniczone. Owszem, zdarzały się zmiany sięgające głębiej, jak to było w przypadku Czech, gdzie poza wsparciem biznesu medycznego i okołomedycznego wprowadzono ulgi i zwolnienia dla firm turystycznych, które w Czechach są dość silne” – powiedział prof. Gajewski.

Zmiany podatkowe służące walce z pandemią

Zwrócił uwagę, że polski rząd wprowadził ok. 58 zmian w podatkach, mających służyć w walce z pandemią, podczas gdy inne rządy Grupy V4 wprowadziły takich rozwiązań nie więcej niż 20. W jego opinii wzięło się to stąd, że polski rząd potraktował pandemię jako możliwość zasygnalizowania nadchodzących znacznie szerszych zmian podatkowych. Według niego ogłoszenie w marcu „Polskiego Ładu” jest jednym z elementów nadchodzących zmian w systemie podatkowym.

Polski Ład a system podatkowy

„Niewątpliwie +Polski Ład+, przynajmniej według zapowiedzi, które do nas docierają, jest pewnego rodzaju krokiem do zmian. Ale oceniam go jako pierwszy krok ku zmianie systemu podatkowego. Konieczna jest całościowa zmiana systemu, choćby trzeba zmienić ustawy o podatku dochodowym. Te ustawy mają już blisko 30 lat i były uchwalane w zupełnie innym świecie. A więc wydaje mi się, że dalszym krokiem są właśnie zmiany systemowe, nie można poprzestać jedynie na tych, które już zostały zapowiedziane” – powiedział rozmówca PAP.

Zmiany w podatkach wydają się konieczne m.in. dlatego, że w czasie pandemii wprowadzono wiele rozwiązań, które mocno obciążyły finanse publiczne. A zakres programów społecznych w Polsce był – wg prof. Gajewskiego – również wyjątkowy na tle innych krajów V4.

„Oceniam to jako indywidualną polską drogę, ten duży nacisk na transfery w ramach różnego rodzaju programów. Ale trzeba pamiętać, że zawsze jest coś za coś, że za wydatkami muszą iść zwiększone dochody, które trzeba wygenerować w ten czy inny sposób. I rozwiązania fiskalne, które już się pojawiły, właśnie mają na celu zwiększenie dochodów. W ekonomii podatkowej nie ma czegoś takiego, że z jednej strony zwiększamy wydatki a z drugiej zmniejszamy podatki. Prędzej czy później musi dojść do wprowadzania zmian podatkowych mających na celu zwiększenie wpływów budżetowych” – stwierdził prof. Gajewski.

autor: Marek Siudaj