TikTok wdroży nowe zasady ochrony danych osobowych w Europie w latach 2023-2024. Projekt "Clover"

TikTok wdroży nowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych w Europie

TikTok wdroży projekt "Clover", który zapewni użytkownikom w Europie nowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji. Firma planuje również wybudowanie w 2023 roku trzech centrów danych - dwóch w Irlandii oraz jednego w Norwegii - o szacunkowej wartości 1,2 mld euro.



"Wykorzystując praktyki i wnioski z podejścia do bezpieczeństwa danych stosowanego w USA, TikTok wzmacnia kontrolę danych poprzez wprowadzenie bramek bezpieczeństwa, które będą określać dostęp pracowników do danych europejskich użytkowników TikToka oraz możliwość transferu danych poza Europę" - napisano w komunikacie prasowym.



Spółka podczas konferencji prasowej zapowiedziała również, że wspomniane procesy będą nadzorowane i sprawdzane przez niezależną europejską firmę, przeprowadzającą audyt kontroli i zabezpieczeń danych w TikToku, monitorującą przepływ danych oraz zapewniającą niezależną weryfikację. Nie wskazano jednak, który podmiot miałby się zająć tym tematem.



Władze platformy chcą podjąć współprace z trzecimi stronami, które pomogą wykorzystać technologie do wzmocnienia dotychczasowego bezpieczeństwa danych.

Pseudonimizacja danych osobowych

"Obejmują one m.in. pseudonimizację danych osobowych, aby nie można było zidentyfikować danej osoby bez dodatkowych informacji, oraz agregację poszczególnych punktów danych w duże zbiory danych, w celu ochrony prywatności osób fizycznych" - napisano.

Gigant rynku platform społecznościowych planuje wdrożenie nowych środków bezpieczeństwa na lata 2023-2024.

Inwestycje w centra danych

TikTok będzie również inwestował w centra danych na starym kontynencie. Firma komunikowała wcześniej o jednym centrum danych w Dublinie, które ma zostać wybudowane w I kw. 2023 r. Na konferencji zapowiedziano, że w Dublinie powstanie jeszcze jedno centrum danych, a kolejne ma zostać zlokalizowane w regionie Hamar w Norwegii. Centra mają powstać do IV kw. 2023 r. Wartość inwestycji szacowana jest na 1,2 mld euro.

"W tym roku TikTok uruchomi także lokalne przechowywanie danych europejskich użytkowników. Migracja będzie kontynuowana do 2024 roku" - napisano.

Będzie zakaz działania TikToka w USA?

We wtorek 7 marca 2023 r. doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan wezwał Kongres do jak najszybszego przyjęcia ustawy, która pozwoli administracji zakazać działalności portalu TikTok i innych aplikacji oraz firm technologicznych związanych m.in. z Chinami i Rosją. Projekt ustaw został zgłoszony przez senatorów obydwu partii.

Wcześniej Kongres zabronił posiadania aplikacji na telefonach pracownikom federalnym ze względu na podejrzenia, że dane użytkowników są udostępniane władzom w Pekinie. (PAP Biznes)

