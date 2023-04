Zwolnienie z VAT i cła towarów dla uchodźców wojennych z Ukrainy i osób dotkniętych tą wojną

Zwolnienie z VAT i cła towarów dla uchodźców wojennych z Ukrainy - decyzja Komisji Europejskiej

Na wniosek Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Komisja Europejska (KE) wydała 17 kwietnia 2023 r. decyzję o zwolnieniu z cła i VAT towarów przeznaczonych do dystrybucji lub nieodpłatnego udostępniania na rzecz osób uciekających przed wojną i przybywających do Unii Europejskiej (UE) oraz osobom dotkniętym wojną w Ukrainie. Zwolnienia na podstawie nowej decyzji KE dotyczą towarów przywożonych z krajów spoza UE i obowiązują od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.



W związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainę i zaangażowaniem Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy, Polska opowiedziała się za utrzymaniem w 2023 r. regulacji z zakresu zwolnień z należności celnych i z VAT towarów przywożonych w celu udzielania pomocy Ukrainie.



Decyzja KE umożliwia stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych oraz z VAT w 10 państwach członkowskich UE, w tym w Polsce, towarów przywożonych do dystrybucji lub bezpłatnego udostępniania uchodźcom z Ukrainy.



Organizacje rządowe i inne organy publiczne oraz uprawnione organizacje non-profit, które sprowadzają towary w ramach pomocy humanitarnej z państw trzecich (spoza UE) i darują je osobom potrzebującym z Ukrainy lub przekażą je ukraińskim organizacjom państwowym lub zatwierdzonym przez ukraińskie władze ukraińskim organizacjom niosącym pomoc humanitarną osobom potrzebującym w Ukrainie będą nadal zwolnione z zapłaty cła i podatku VAT.



Podstawa prawna:

Decyzja Komisji (UE) z 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów, które mają być dystrybuowane lub nieodpłatnie udostępniane na rzecz osób uciekających przed agresją wojskową w Ukrainie oraz osób potrzebujących w Ukrainie (Dz. Urz. UE L 104 z 19.04.2023, s. 25).