Kaczyński: 800 plus zamiast 500 plus od 2024 roku

Prezes PiS: Od 2024 roku 800+ zamiast 500+

Jarosław Kaczyński w podczas konwencji programowej "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" poinformował, że od 2024 roku świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie podniesione do 800 zł.



"Od nowego roku 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 plus" - poinformował Kaczyński.

Po tych słowach Prezes PiS dostał brawa i owację na stojąco od wielu osób obecnych na konwencji. Tę owację Kaczyński przerwał słowami: "Dobrze, proszę państwa. Ja dziękuję, niektórzy tu skandują moje imię ale to przecież nie ja będę dawał."



Kaczyński dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin. Ale - dodał prezes PiS- podstawą jest gospodarka i jej unowocześnienie.

Ponadto prezes PiS zaznaczył, że jego zdaniem w 2024 roku inflacja będzie już niewysoka i ten "nowy zastrzyk finansowy" wynikający z wydatków socjalnych (w tym z 800 plus) nie będzie groził powrotem do tendencji inflacyjnych.



"Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na konwencji Prawa i Sprawiedliwości" - napisał na Facebooku i Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

#ProgramowyUL to konkretny przepis na bezpieczną i szczęśliwą przyszłość Polski! Już na najbliszym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na #KonwencjaPiS.

Dla polskich rodzin! Dla ich dobrobytu! Dla ich szczęścia! Wygramy! 💪🐝🇵🇱 pic.twitter.com/aMl1mm02WS May 14, 2023

3 konkrety PiS

Oprócz podwyższenia świadczenia wychowawczego (popularnie zwanego 500+) do 800 zł na każde niepełnoletnie dziecko Prezes PiS Jarosław Kaczyński sformułował jeszcze dwie obietnice wyborcze:

- bezpłatne leki dla seniorów od 65. roku życia i dzieci do 18 roku życia;

- bezpłatne przejazdy państwowymi autostradami.

Kaczyński wyraźnie zaznaczył, że to nie są ostatnie konkretne obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami. Ostatnie tego typu spotkanie programowe PiS ma się odbyć we wrześniu 2023 roku i wtedy też trzeba się spodziewać "różnych propozycji dla Polaków" - jak określił prezes PiS.

oprac. Paweł Huczko