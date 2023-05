Abonament rtv 2024 - stawki takie same jak w 2023 roku

W 2024 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu rtv jak w 2023 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 18 maja 2023 r., poz. 943. Rozporządzenie to wejdzie w życie 2 czerwca 2023 r.

Abonament rtv 2024 - stawki

Zgodnie z tym rozporządzeniem opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2024 zostały ustalone w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za jeden miesiąc.

Abonament rtv 2024. Zniżki za zapłatę z góry

Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2024 wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;



2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.



Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2024, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 16,90 zł za dwa miesiące,

b) 25,10 zł za trzy miesiące,

c) 49,60 zł za sześć miesięcy,

d) 94,00 zł za rok kalendarzowy;



2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 53,00 zł za dwa miesiące,

b) 78,70 zł za trzy miesiące,

c) 155,70 zł za sześć miesięcy,

d) 294,90 zł za rok kalendarzowy.



Opłaty wnoszone na poczet 2024 r. mogą być przyjmowane w 2023 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r.

Szef KRRiT: informacja o podwyższeniu opłaty abonamentowej od 1 stycznia 2024 r. jest całkowicie fałszywa

Wobec pojawiających się w ostatnim czasie licznych, nieprawdziwych publikacji o podwyższeniu przez KRRiT opłaty abonamentowej obowiązującej od 1 stycznia 2024 r. oświadczam, iż jest to całkowicie fałszywa informacja - poinformował 25 maja 2023 r. w przesłanym PAP oświadczeniu przewodniczący KRRiT Maciej Świrski.

Jak podkreślił w czwartkowym oświadczeniu Świrski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość opłaty abonamentowej w 2024 roku na poziomie niższym niż ten, który wynika z ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.



"Podejmując decyzję, Krajowa Rada nie skorzystała z możliwości podwyższenia opłaty i ustaliła jej wysokość na takim samym poziomie jak w 2023 roku, tzn. za używanie odbiornika radiofonicznego - 8,70 zł za jeden miesiąc; za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 27,30 zł za jeden miesiąc" - zaznaczył przewodniczący KRRiT.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r. - Dz.U. 2023 poz. 943.