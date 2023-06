Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów.

Pamiątkowy album z życzeniami

Poproście wszystkich współpracowników o stworzenie wpisów, napisanie wspomnień i życzeń dla osoby odchodzącej na emeryturę. Stwórzcie wspólnie album, który będzie pełen ciepłych słów i pamiątek z lat spędzonych razem. Może macie jakieś wspólne zdjęcia z pracy lub wyjazdów integracyjnych? Koniecznie je dołączcie!

Spersonalizowany upominek

Wybierzcie prezent, który będzie miał personalizowany charakter. Może to być grawerowany długopis, brelok do kluczy, kubek lub ramka ze zdjęciem zespołu. Dodanie imienia lub sentencji, która odzwierciedla charakter i osiągnięcia współpracownika, uczyni prezent bardziej wyjątkowym.

Voucher na doświadczenie

Przeżycia jako prezenty robią ostatnio furorę. Voucher na unikalne doświadczenie, które współpracownik może realizować po przejściu na emeryturę to znakomity pomysł. To może być np. lot balonem, sesja spa, kurs gotowania czy warsztat artystyczny. Koniecznie wybierzcie coś, co odpowiada zainteresowaniom i pasjom tej osoby.

Wspólne wyjście na kolację

Zorganizujcie wyjście na kolację w ulubionej restauracji lub miejscu, które współpracownik lubi. To będzie okazja do wspólnego świętowania, wspominania i spędzenia czasu razem po zakończeniu wspólnej pracy. Warto z niej skorzystać.

Książki lub zestaw do hobby

Jeśli wiecie, że odchodzący współpracownik interesuje się konkretnym tematem, warto podarować mu zestaw książek, które go zainteresują. Dobrze sprawdzi się zestaw akcesoriów związanych z hobby współpracownika. Dobrze wcześniej zorientować się, czy przypadkiem już czegoś takiego nie ma.

Prezent związany z podróżami

Jeśli wiecie, że odchodzący współpracownik uwielbia podróżować, podarujcie mu coś, co ułatwi im przygody. Może to być zestaw do pakowania, wielofunkcyjny scyzoryk, podręczna kamera, notes podróżniczy lub mapa świata do oznaczania miejsc, które odwiedził.