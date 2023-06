Zawiadomienie ZAW-NR - zmiana terminu złożenia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Ministerstwo Finansów udzieliło informacji o zmianie terminu złożenia zawiadomienia ZAW-NR w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego. Bowiem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany na obszarze RP stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zawiadomienie ZAW-NR - zmiana terminu złożenia po 1 lipca 2023 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że jeżeli podatnicy dokonają płatności za dostawę towarów lub świadczenie usług przelewem na inny rachunek niż zawarty w wykazie podatników VAT:



1) przed dniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli do 30 czerwca 2023 r. to będą mieli 14 dni na wysłanie zawiadomienia ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego, licząc od dnia zlecenia przelewu,



2) po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, czyli dokonają zapłaty przelewem od 1 lipca 2023 r. to będą mieli 7 dni na złożenie zawiadomienia ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego, licząc od dnia zlecenia przelewu.

Ważne Zapłata należności przelewem na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK znajdujące się w wykazie podatników VAT dotyczy faktur wystawianych przez podatników VAT czynnych, przy transakcjach powyżej 15 000 zł.

Zawiadomienie ZAW-NR - czym jest, kiedy i jak złożyć Zawiadomienie ZAW-NR, to zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT.

Zawiadomienie ZAW-NR w formie elektronicznej można znaleźć i złożyć w e-Urzędzie Skarbowym. Ważne Aby złożyć zawiadomienie ZAW-NR przez e-US trzeba zalogować się przez login.gov.pl



Zawiadomienia tego nie można złożyć po zalogowaniu danymi podatkowymi. Zawiadomienie ZAW-NR trzeba złożyć jeżeli podatnik zapłacił należność za fakturę (wystawioną przez podatnika VAT czynnego) przelewem na rachunek bankowy wystawcy faktury inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT. Zawiadomienie ZAW-NR składa się, aby: zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT i

uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją. Ważne ZAW-NR termin złożenia Ministerstwo Finansów radzi:

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, w ciągu 7 dni powiadom urząd skarbowy na formularzu ZAW-NR o numerze rachunku spoza wykazu, na który zleciłeś przelew.



W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19, termin na złożenie ZAW-NR wynosi 14 dni od daty zlecenia przelewu. Zawiadomienie ZAW-NR można złożyć: za siebie,

za inną osobę fizyczną,

za inny podmiot, który nie jest osobą fizyczną. Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych podatników za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy trzeba posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1). Zawiadomienie ZAW-NR składa się do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności. Zawiadomienie ZAW-NR można złożyć w formie elektronicznej – za pomocą e-Urząd Skarbowy albo w formie papierowej .

Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych podatników musisz posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1).

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118)

2) Art. 15zzn ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)

3) Art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.)

4) Art. 14 ust. 2i pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.)

5) Art. 15d ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.).