Zmiany w TAX FREE 2023. Unikalny Numer (UN) i kody QR

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że 1 lipca 2023 r. przystąpił do Porozumienia ramowego w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej. Porozumienie to dotyczy objęcia ubezpieczeniem społecznym państwa, gdzie jest siedziba pracodawcy pracownika wykonującego telepracę z innego państwa członkowskiego UE. Osoby zainteresowane zatrudnione u polskich pracodawców lub sami polscy pracodawcy, aby skorzystać z zapisów porozumienia, powinny wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem US-36.