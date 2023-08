Obowiązkowa e-faktura i KSeF. Główne zmiany dla przedsiębiorców

Lada dzień Prezydent RP podpisze nowelizację ustawy o VAT i kilku innych ustaw, która wprowadza w Polsce powszechny obowiązek stosowania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KseF).

Ministerstwo Finansów przeprowadziło wcześniej szerokie konsultacje publiczne dotyczące projektu tej ustawy. Uwzględniono w nich postulaty przedstawicieli organizacji przedsiębiorców, księgowych, biegłych rewidentów, sektora IT oraz resortu infrastruktury. W efekcie wprowadzono szereg zmian mających na celu lepsze dostosowanie systemu do potrzeb rynku. Warto wskazać najważniejsze z nich.

KSeF od lipca 2024 r., a nie od stycznia

Ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przeszła już sejmowy i senacki proces legislacyjny i 31 lipca 2023 r. została przesłana do podpisu Prezydentowi RP.w



Zakłada ona wydłużenie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To istotne rozwiązanie, które zapewni dodatkowy czas na przygotowanie się i zapoznanie z systemem. Oznacza to, że zgodnie z założeniami obowiązek stosowania e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 roku. Dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z VAT, korzystanie z KSeF-u stanie się obowiązkowe od 1 stycznia 2025 roku.



Przesunięcie terminu implementacji KSeF ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla mniejszych podmiotów gospodarczych, które korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Daje im to wystarczający czas na przeprowadzenie odpowiednich szkoleń i edukację, aby aktywnie i skutecznie korzystać z systemu w przyszłości. Może to przyczynić się do większej akceptacji i łatwiejszego przystosowania się do nowych wymogów. Tym samym ułatwi wprowadzenie e-faktur dla tych podmiotów, co może przynieść korzyści zarówno w efektywności operacyjnej, jak i w dostosowaniu się do wymogów prawnych.



Wdrożenie KSeF ma na celu usprawnienie procesów rozliczeniowych oraz poprawę przejrzystości i bezpieczeństwa transakcji, dlatego zapewnienie odpowiedniego czasu na edukację przedsiębiorców stanowi kluczowy element w sukcesie tego systemu.

Faktury konsumenckie

Istotną zmianą jest decyzja o wyłączeniu faktur konsumenckich (B2C) z zakresu Krajowego Systemu e-Faktur. W pierwotnej wersji system miał obejmować wszystkie rodzaje faktur, jednak po konsultacjach postanowiono dokonać wyjątku dla faktur B2C.



Nowe rozwiązanie oznacza, że firmy obsługujące transakcje z klientami detalicznymi nie będą zobowiązane do korzystania z e-faktur w ramach KSeF. Decyzja ta może pomóc w ograniczeniu obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ułatwiając jednocześnie transakcje z klientami indywidualnymi. Uwzględnienie opinii różnych grup interesariuszy spowodowało, że system zostanie skoncentrowany na fakturach B2B, ponieważ są bardziej powszechne w środowisku biznesowym.

Wyłączenia

W toku konsultacji z uwagi na specyfikę rozwiązań, które obecnie funkcjonują w księgowości, przewidziano wyłączenia tylko dla biletów spełniających funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych, eurocontrol oraz inne bilety na przejazd, również kolejowe i lotnicze) oraz faktur z kas fiskalnych i paragonów do 450 zł za faktury uproszczone, które będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r. Od 1 stycznia 2025 będą dalej funkcjonowały, ale jedynie w KSeF.

Awaria u podatnika

W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po jej wystawieniu. Korekta w tym przypadku polega na doprecyzowaniu:

data wystawienia – data z pola P1 (art. 106e ust. 1 pkt 1),

data otrzymania – najwcześniejsza data otrzymania dokumentu, w tym w KSeF jeśli uzgodnione otrzymanie poza KSeF nastąpiło później.

Pojawia się także konieczność jednorazowego pobrania dedykowanego certyfikatu do wystawiania faktur offline lub w trakcie awarii – po uwierzytelnieniu się w KSeF.

Certyfikat ten posłuży do wygenerowania kodu weryfikacyjnego QR. Będzie on zawarty na wizualizacji faktury wystawionej w awarii lub offline.

Kurs waluty

Jeśli chodzi o kurs waluty, w której wystawiona jest faktura, zachowano margines bezpieczeństwa. Jeżeli faktura będzie z różnych względów przesłana dzień później, to oczywiście kurs zostanie zachowany. Doprecyzowany został również katalog ustawowych wyłączeń - faktury OSS, IOSS (FV wystawiane dla konsumentów z innego kraju UE).

Faktura do paragonu

W przypadku faktury do paragonu – pozostawienie danych paragonu w dokumentacji oznacza obecnie brak konieczności przechowywania „oryginału” paragonu, np. poprzez przypięcie go do faktury, jak było to do tej pory.

Liberalizacja sankcji

Kolejną zmianą jest liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.. W pierwotnym projekcie dolny próg kary finansowej wynosił 1000 zł / 500 zł, a po zmianie takiego progu już nie będzie. Po nowelizacji kara będzie miarkowana, w zależności od kwoty wystawionej na fakturze. Będzie również możliwość odstąpienia od nałożenia takiej kary.

Kasy rejestrujące

Od 01.01.2025 roku nie będzie możliwości otrzymania jakiekolwiek faktury z kasy rejestrującej. Do tego będzie przeznaczony KSeF. Pozostają natomiast dotychczasowe rozwiązania, które dotyczą wystawiania faktur nawet do 60 dni przed dostawą towaru czy wykonania usługi.

Likwidacja not korygujących

Po konsultacjach społecznych stwierdzono, że nastąpi likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF. Tak jak obecnie, przez sprzedającego będzie wystawiana faktura korygująca.

Wyłączenie podatników

Ważną informacją jest również to, że nie zdecydowano się na wyłączenie z KSeF podatników, posiadających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (SMPD) lecz nieposiadających siedziby działalności – jest to zgodne z decyzją derogacyjną, którą otrzymała Polska. Dodatkowo zarówno we Włoszech, jak i Francji obowiązują podobne założenia.

Programy szkoleniowe

Ministerstwo Finansów wsłuchało się w prośby kierowane przez otoczenie biznesowe i zareagowało istotnymi zmianami w projekcie nowelizacji ustawy o KSeF. Dba również o to, aby odpowiednio przygotować podmioty do wprowadzenia elektronicznych faktur. Jednym z rozwiązań jest pełny program szkoleniowo-edukacyjny pod nazwą „Bądź gotowy na KSeF”, skierowany do biur rachunkowych i przedsiębiorców prowadzących własną działalność. Jego pomysłodawczynią jest Anita Gołębiewska, a organizatorem Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR). W projekcie pod patronatem Ministerstwa Finansów przewidziano spotkania, warsztaty oraz szkolenia merytoryczne i techniczne, które ułatwią przejście przez nadchodzącą cyfrową rewolucję. Jego celem jest kompleksowe przygotowanie księgowych i polskich przedsiębiorców do wdrożenia KSeF w firmach.

Autorką artykułu jest Anita Gołębiewska, Dyrektor Zarządzająca Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).