Webinarium „KSeF i faktury ustrukturyzowane – aspekty praktyczne” + certyfikat gwarantowany

W e-Urzędzie Skarbowym zostało uruchomione konto organizacji - poinformowało 23 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów. Wszystkie organizacje, m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia, mogą korzystać z usług oferowanych do tej pory w e-US wyłącznie osobom fizycznym. Dostęp i korzystanie z konta organizacji na e-US jest póki co dobrowolne. Do konta organizacji mają dostęp upoważnione przez nie osoby, tzw. użytkownicy konta organizacji.