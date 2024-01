Podatki 2024. Jakie zmiany planuje Ministerstwo Finansów? KSeF jednym z priorytetów

Jakie są priorytety resortu finansów w zakresie polityki fiskalnej (podatkowej) w 2024 roku? Przedstawił je 4 stycznia 2024 roku Jarosław Neneman Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, działający z upoważnienia Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. Co nowego w podatkach w 2024 roku? Jakie zmiany planuje Ministerstwo Finansów?

Na początek analizy, potem, zmiany. System podatkowy ma być przewidywalny, stabilny i sprawiedliwy

Ministerstwo Finansów pod nowym kierownictwem chce w 2024 roku w pierwszej kolejności dokonać analizy systemu podatkowego w Polsce. Analizy będą miały na celu przygotowanie propozycji takich zmian przepisów, aby polski system podatkowy stał się bardziej przyjazny dla podatników i wspierający inwestycje. Zdaniem Ministra Finansów system podatkowy ma być przewidywalny, stabilny i sprawiedliwy.

KSeF – priorytet i nadzieja fiskusa

Minister Neneman wskazał, że jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów na 2024 rok jest wdrożenie i rozwój Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Resort finansów ma nadzieję, że wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania przyczyni się do skuteczniejszego zwalczania oszustw podatkowych w VAT (takich jak np. przestępstwa „karuzelowe”) i uchylania się od płacenia VAT.

Zdaniem Ministra Finansów KSeF w połączeniu z przekazywaniem dodatkowych danych dotyczących transakcji znacznie poprawi zdolności analityczne polskiej administracji podatkowej, umożliwiając jej automatyczną weryfikację spójności między zadeklarowanym a zapłaconym VAT oraz zwiększając dokładność weryfikacji wniosków o zwrot VAT składanych przez podatników.

KSeF ma być kolejnym elementem systemu uszczelnienia VAT, w którym już dobrze działają takie rozwiązania (instytucje prawne) jak Jednolity Plik Kontrolny (JPK), mechanizm podzielonej płatności (MPP), elektroniczny system analizowania przepływów środków pieniężnych STIR oraz system kas rejestrujących online służący do monitorowania sektora detalicznego.



Minister Finansów ma nadzieję, że KSeF spowoduje zwiększenie dochodów budżetu państwa z podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami.



KSeF ma także – w opinii resortu finansów – poprawić warunki i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu - dzięki m.in. zwiększeniu automatyzacji procesów oraz wprowadzeniu szeregu ułatwień dla przedsiębiorców. Chodzi tu np. o przyspieszone zwroty VAT, co ma poprawić płynność finansową zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.



Centralna, aktualizowana na bieżąco baza danych pochodzących z jednolitych w skali całej Polski e-faktur, ma pozwolić fiskusowi na sprawną analizę poprawności rozliczeń VAT.



Jednocześnie w ramach prowadzonych prac w Radzie UE dotyczących przedstawionego przez Komisję Europejską w dniu 8 grudnia 2022 r. pakietu legislacyjnego VAT in the Digital Age, delegacja Ministerstwa Finansów podejmuje prace mające na celu realizację priorytetowego zagadnienia jakim jest utrzymanie dotychczas przyjętych ustaleń w obszarze e-fakturowania i raportowania cyfrowego umożliwiających Polsce dalsze (po 2026 r. – tj. po upływie okresu, na który Polska otrzymała pozwolenie na wdrożenie systemu fakturowania elektronicznego ustrukturyzowanego) stosowanie krajowych rozwiązań w tym zakresie, tj. Krajowego Systemu e-Fakturowania – KSeF.

Inne sygnalizowane przez MF zmiany i priorytety w systemie podatkowym w 2024 roku

W 2024 roku Ministerstwo Finansów planuje także dalsze prace związane z analizami wprowadzenia usprawnień i uproszczeń w systemie podatkowym poprzez m.in.:

- wydłużenie okresu vacatio legis dot. zmian podatkowych;

- nowelizację ustawy Kodeks karny skarbowy we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości;

- wprowadzenie zmian doprecyzowujących oraz mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podatku akcyzowego oraz opłaty od środków spożywczych;

- uproszczenie procedur podatkowych, zwiększenie efektywności działania organów podatkowych, poprawę relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowanie przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości.



Ponadto MF zamierza podjąć działania i analizy w celu głębszego zbadania tzw. szarej strefy w gospodarce i wypracowania narzędzi (w tym nowych przepisów) zmniejszających to negatywne zjawisko.



W celu poprawy i rozwoju polskiego systemu podatkowego Ministerstwo Finansów zamierza prowadzić:

- analizy porównawcze przepisów podatkowych państw Unii Europejskiej, OECD lub innych;

- współpracować ze środowiskiem naukowym oraz międzynarodowymi instytucjami badawczymi;

- podnosić poziomu wiedzy społeczeństwa w obszarze podatków i prawa podatkowego poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Źródło: odpowiedź ministra finansów z 4 stycznia 2024 r. na interpelację poselską nr 250 (znak sprawy: DSP3.8022.5.2023).

oprac. Paweł Huczko