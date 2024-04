Konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego [5 kwietnia o godz. 15:00]

Konferencja prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego, w związku z zakończonym kolejnym posiedzeniem RPP, rozpocznie się 5 kwietnia o godzinie 15:00 i będzie transmitowana na żywo przez NBP.

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej zakończyła dzisiaj dwudniowe posiedzenie, odbywające się w dniach 3-4 kwietnia br. Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Rada ostatni raz obniżyła stopy w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu główna stopa procentowa NBP, czyli referencyjna, wynosi 5,75 proc.

Stopy procentowe NBP pozostają zatem na następującym poziomie:

stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej

stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej

stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej

stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej

stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej

Konferencja Glapińskiego - na żywo, 5 kwietnia o godzinie 15:00

W związku z zakończonym posiedzeniem RPP odbędzie się konferencja prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego, poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.



Konferencja Glapińskiego rozpocznie się w piątek, 5 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 i zostanie zorganizowana w Centrali NBP. Konferencja prezesa NBP będzie transmitowana na stronie www.nbp.pl, gdzie zostanie zamieszczony także jej zapis wideo.



Narodowy Bank Polski prowadzi również kanał na serwisie YouTube, gdzie można śledzić transmisję z konferencji RPP na żywo.

Transmisję z poprzedniej konferencji Glapińskiego, która odbyła się w dniu 7 marca 2024 roku można obejrzeć pod adresem: Konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego [7 marca o godz. 15:00]

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3-4 kwietnia 2024 r.

Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 5,75%; stopa lombardowa 6,25%; stopa depozytowa 5,25%; stopa redyskontowa weksli 5,80%; stopa dyskontowa weksli 5,85%.

Koniunktura w otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje osłabiona. Napływające dane wskazują, że w strefie euro roczna dynamika PKB w I kw. br. w dalszym ciągu była niska, a w Niemczech prawdopodobnie ponownie była ujemna. Natomiast w Stanach

Zjednoczonych koniunktura nadal jest korzystna. Utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach.

W otoczeniu polskiej gospodarki trwa proces dezinflacji. W kierunku spadku inflacji oddziałuje ograniczenie presji kosztowej, widoczne w spadku cen produkcji w przemyśle, jak również niska dynamika aktywności gospodarczej. W wielu gospodarkach następuje także spadek inflacji bazowej, choć jest ona nadal podwyższona. W Polsce napływające dane sygnalizują wzrost dynamiki aktywności gospodarczej na początku 2024 r. W styczniu i lutym dynamiki roczne sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej były wyraźnie dodatnie. Jednocześnie dynamika produkcji budowlano-montażowej była ujemna. Utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to zatrudnienie w sektorze

przedsiębiorstw w lutym 2024 r. było niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie dynamika wynagrodzeń była wyższa niż pod koniec 2023 r.

Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w marcu 2024 r. obniżył się do 1,9% (z 2,8% w lutym 2024 r.). Do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczyniło się przede wszystkim wyraźne obniżenie rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz – w mniejszym stopniu – towarów nieżywnościowych i usług. Z kolei roczna dynamika cen energii nieznacznie wzrosła. Uwzględniając dane GUS można szacować, że w marcu br. ponownie istotnie obniżyła się inflacja bazowa. W lutym 2024 r. utrzymywał się silny spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z relatywnie niską – mimo pewnego przyspieszenia – dynamiką aktywności gospodarczej oddziałuje to w kierunku spadku inflacji. Rada ocenia, że obniżaniu inflacji sprzyja także umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

W ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje

w kierunku niższej krajowej inflacji. W efekcie oczekuje się, że w najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP, przy czym w kierunku jej wzrostu będzie oddziaływać przywrócenie wyższej stawki podatku VAT na żywność. Towarzyszyć temu będzie stopniowe obniżanie się inflacji bazowej, choć pozostanie ona wyższa niż inflacja CPI.

W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczną niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy. W przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć. Jednocześnie w średnim okresie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami

płac w sektorze publicznym.

W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.