ZUS: tabela kwot brutto-netto 14 emerytury w 2024 roku. Różne kwoty w zależności od wysokości comiesięcznej emerytury lub renty

ZUS wypłaci w 2024 roku seniorom tzw. czternastą emeryturę w różnych kwotach w zależności od wysokości zasadniczej emerytury lub renty. 14 emerytura 2024 netto w pełnej wysokości wyniesie 1493,67 zł (1780,96 zł brutto) - tyle obecnie wynosi minimalna emerytura. Całą kwotę "czternastki" dostaną emeryci i renciści, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Kiedy świadczenie główne wynosi między 2900 zł a 4630,96 zł brutto, czternastka zostanie pomniejszona. Minimalna wysokość czternastej emerytury to 50 zł. ZUS opublikował tabelę kwot brutto - netto tegorocznej czternastej emerytury.

Zasadnicza kwota 14 emerytury w 2024 roku - 1780,96 zł brutto ( 1493,67 zł netto)

Emeryci i renciści mają prawo co roku do otrzymania kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (czyli tzw. czternastej emerytury). Prawo to jest zapisane od ponad roku w ustawie z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Pełna kwota czternastej emerytury w 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto (1493,67 zł netto), czyli tyle, ile wynosi aktualnie minimalna emerytura. Warto przypomnieć, że to dużo mniej niż w 2023 roku, kiedy to 14. emerytura wyniosła 2650 zł brutto.



ZUS wyjaśnia, że wypłatę pełnej kwoty "czternastki" dostaną osoby, których świadczenie podstawowe (np. emerytura, renta) nie przekracza 2 900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4630,96 zł brutto, czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

REKLAMA

Autopromocja

14 emerytura 2024: Tabela netto

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim przesłała do naszej redakcji tabelę kwot brutto i netto 14 emerytury w 2024 roku z zastosowaniem zasady złotówka za złotówkę. Co istotne, przy zastosowaniu tej zasady, minimalna wysokość "czternastki" będzie musiała wynieść co najmniej 50 zł brutto, aby świadczenie w ogóle przysługiwało i zostało wypłacone.

Wysokość "czternastek" w 2024 r. [w zł]

brutto - netto Miesięczna wysokość emerytury brutto Miesięczna wysokość emerytury netto Wysokość "czternastki" brutto Wysokość "czternastki" netto 1780,96 1620,67 1780,96 1493,67 2 000,00 1 820,00 1 780,96 1 466,67 2 250,00 2 047,50 1 780,96 1 436,67 2 500,00 2 275,00 1 780,96 1 406,67 2 750,00 2 472,50 1 780,96 1 406,95 2 900,00 2 591,00 1 780,96 1 406,95 3 000,00 2 670,00 1 680,96 1 327,95 3 250,00 2 867,50 1 430,96 1 130,45 3 500,00 3 065,00 1 180,96 932,95 3 750,00 3 262,50 930,96 735,45 4 000,00 3 460,00 680,96 537,95 4 500,00 3 855,00 180,96 142,95 4 630,96 3 958,17 50,00 39,50 Wyliczenia uwzględniają pomniejszenie "czternastki" według zasady złotówka za złotówkę oraz pomniejszenie świadczenia o zaliczkę na podatek dochodowy (12 proc.) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.).

14 emerytura w 2024 roku - kiedy wypłata?

Miesiąc wypłaty "czternastki" w danym roku określa każdorazowo Rada Ministrów w rozporządzeniu wydawanym nie później niż do 31 października danego roku. W 2024 roku "czternastka" zostanie wypłacone we wrześniu. Ale niektórzy seniorzy (ci, którzy dostają swoje świadczenia pierwszego dnia miesiąca) dostaną ją już w piątek 30 sierpnia, bo 1 września wypada w tym roku w niedzielę.

14 emerytura w 2024 roku - ile osób dostanie

ZUS informuje, że czternastą emeryturę otrzyma w 2024 roku ok. 8,9 mln emerytów i rencistów, w tym 6,4 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a 2,5 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - Dz. U. 2023 poz. 1407.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r. - Dz.U. 2024 poz. 820.

Dalszy ciąg materiału pod wideo