Zmiany w CEIDG - wnioski o wpis do rejestru tylko on-line! Są też nowe uproszczenia dla przedsiębiorców

Jest projekt zmian ustawy o zasadach funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będą nowe uproszczenia dla przedsiębiorców oraz całkowita elektronizacja procesu składania wniosków o wpis do CEIDG.

Minister Rozwoju i Technologii przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Nowości dotyczą przede wszystkim przepisów w zakresie uproszczenia procesu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców – osoby fizyczne oraz rozszerzenia informacji udostępnianych przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wprowadzenie możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG tylko on-line

W ramach projektu przewiduje się m.in. wprowadzenie możliwości składania wniosków o wpis do CEIDG tylko on-line, a tym samym rezygnację z postaci papierowej. Następstwem przyjęcia takiego rozwiązania będzie brak możliwości złożenia wniosku w postaci papierowej w urzędach gmin czy brak możliwości przesłania wniosku przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640, z późn. zm.). Aby wyjść naprzeciw potrzebom obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych, ustawodawca planuje rozłożenie w czasie procesu całkowitej elektronizacji rozumianej jako wprowadzenie możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG tylko on-line.

Co daje ta zmiana? Otóż, dzięki wprowadzeniu możliwości składania wniosków do CEIDG jedynie on-line będzie możliwe uwolnienie zasobów ludzkich w gminach dotychczas zajmujących się rejestracją działalności gospodarczej i bardziej efektywne wykorzystanie ich do realizacji innych zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Odejście od możliwości składania wniosków do CEIDG w postaci papierowej będzie następować stopniowo

Przewiduje się, że odejście od możliwości składania wniosków w postaci papierowej będzie następować stopniowo. Elektronizacja systemu składania wniosków o wpis w CEIDG będzie początkowo, tj. od dnia 1 czerwca 2026 r., dotyczyć wniosków o wpis do CEIDG dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej składanych przez przedsiębiorców podejmujących wykonywanie działalności gospodarczej. Pozostałe wnioski CEIDG (o zawieszenie, wznowienie, zakończenie, zmianę wpisu) będą jeszcze przyjmowane w postaci papierowej przez kolejne 2 lata, czyli do dnia 1 czerwca 2028 r. Przyjęcie ww. terminów wprowadzenia zmian wynika z konieczności zapewnienia przedsiębiorcom odpowiedniego czasu na zapoznanie się ze zmianami, a jednocześnie są one skorelowane z terminami zmian wprowadzającymi podobne rozwiązania np. w ZUS czy wynikającymi z obowiązku posiada skrzynki do e-dręczeń.

Zmiany w CEIDG - co jeszcze zawiera projekt ustawy, kiedy wejdzie w życie?

Poza wprowadzeniem możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG tylko on-line, a tym samym rezygnację z formy papierowej, są także inne zmiany. Projekt ustawy o zmianie ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ma na celu również:

uproszczenie procesu i stworzenie w CEIDG miejsca do publikacji informacji o spółce cywilnej, której wspólnikiem jest przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG; elektronizację i rozszerzenie zakresu informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach w CEIDG; automatyzację procesów oraz wymianę danych przez integrację CEIDG z innymi systemami informatycznymi; stworzenie organom koncesyjnym możliwości prowadzenia rejestru działalności regulowanej w ramach usługi udostępnianej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz doprecyzowanie zakresu danych przekazywanych przez organy koncesyjne oraz izby rzemieślnicze; zwiększenie efektywności i optymalizacji procesów dotyczących rejestru CEIDG oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), w tym poszerzenie katalogu dokumentów, które można dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG, np. zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług (VAT-Z); zapewnienie dostępu do danych zawartych w CEIDG oraz realizacji usług przez przedsiębiorców z wykorzystaniem aplikacji mObywatel; doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie:

zarządu sukcesyjnego,

udostępniania danych w CEIDG,

syndyka,

informacji o kwalifikacjach rzemieślniczych,

przesłanek sprostowania wpisu w CEIDG,

dokonywania wpisu w CEIDG przez małoletnich.

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Z wyjątkiem przepisów dotyczących zarządcy sukcesyjnego (1 czerwca 2026 r.), spółki cywilnej (1 czerwca 2028 r.) oraz elektronizacji wniosków (I etap – 1 czerwca 2026 r., II etap – 1 czerwca 2028 r.).