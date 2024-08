PUE ZUS zmieni się w eZUS. Nowy ekran logowania, hasło, kod weryfikacyjny. Co jeszcze się zmieni w sierpniu 2024 r.?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że na początku sierpnia 2024 r. użytkownicy Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zalogują się do systemu na innym ekranie i będą musieli zmienić hasło. To pierwsza odsłona nowej wersji PUE ZUS, czyli eZUS i krok w kierunku unowocześnienia całego systemu.

rozwiń >

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS to pierwszy polski e-urząd z prawdziwego zdarzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił go w 2012 r. System jest stale rozbudowywany i coraz więcej spraw można załatwić online. Jednak wygląd ekranów i logika działania platformy nie zmieniły się od początku.

eZUS od sierpnia 2024 r. Co się zmieni? Np. zasady logowania i hasło

Dlatego też ZUS pracuje nad unowocześnieniem portalu. Docelowo będzie miał prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane do wymagań różnych grup, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Na początku sierpnia 2024 r. planowane jest wdrożenie pierwszych zmian – sposobu logowania do systemu.



- Użytkownik, który będzie chciał zalogować się na platformie, zobaczy nowy ekran logowania. Przy logowaniu loginem i hasłem pojawią się elementy, dzięki którym portal będzie bezpieczniejszy. Między innymi hasło będzie musiało składać się z co najmniej 12 znaków i dlatego po zalogowaniu system poprosi o jego zmianę – informuje Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego.

Kod weryfikacyjny

Użytkownik, który poda login i hasło, będzie musiał potwierdzić logowanie kodem weryfikacyjnym. Kod otrzyma SMS-em lub e-mailem. Sposób przekazania kodu zależy od tego, jaki kanał odzyskiwania dostępu wybrał w ustawieniach portalu. Może to sprawdzić w zakładce [Dane profilu] sekcji [Dane kontaktowe, kanał odzyskiwania dostępu do Twojego konta PUE]).

Wybór konta

W kolejnym kroku użytkownik będzie mógł wybrać konto, z którego chce korzystać, zanim przejdzie do załatwiania spraw w ZUS. Może to być konto indywidualne (na którym dostępne są role: ogólna, świadczeniobiorcy i ubezpieczonego) lub konto płatnika (przedsiębiorcy) albo konto, do którego użytkownik ma dostęp jako pełnomocnik. Jeśli wybierze konto indywidualne, przejdzie do widoku PUE i gdzie będzie mógł skorzystać z roli ubezpieczonego (jeśli ją ma) lub świadczeniobiorcy albo ogólnej.

Pozostałe zmiany

Inne ważne zmiany, które zostaną wprowadzone na tym etapie, to nowa polityka cookies, tłumaczenie elementów eZUS na języki ukraiński i angielski oraz zapewnienie standardów WCAG 2.1 na poziomie AA w obszarze eZUS.



Jeszcze w 2024 roku planowane są zmiany w rejestracji konta na eZUS i w procesach powiązanych z logowaniem, np. przy przypomnieniu loginu. Trwają też prace nad ulepszeniami profilu płatnika składek. ZUS konsultował zmiany z przedsiębiorcami, którzy zgodzili się uczestniczyć w badaniach nowych rozwiązań.

Zmiany rozłożone w czasie

PUE ZUS to system, który łączy wiele funkcji i obsługuje złożone procesy. Nadanie im nowego wyglądu i zoptymalizowanie działania to przedsięwzięcie, które ZUS będzie realizować stopniowo. Po pierwsze dlatego, że system musi być stale dostępny i działać poprawnie, a przy tym być bezpiecznym i wydajnym. Musi też być na bieżąco dostosowywany do zmian w prawie. Po drugie etapowe wdrażanie nowych rozwiązań pozwoli dokładnie przyjrzeć się reakcjom klientów i opracować ewentualne dalsze usprawnienia.



- Przemiana PUE ZUS w eZUS dopiero się zaczyna. Celem tego projektu jest bardziej przyjazny, dostępniejszy i bezpieczniejszy system dla osób ubezpieczonych - wskazuje Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego.