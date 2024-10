Podwyżki akcyzy w 2025 r. i kolejnych latach. Droższe będą: papierosy, wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych, tytoń, cygara i cygaretki

Z badań CBOS wynika, że 30 proc. uczniów w wieku 15-19 lat regularnie pali e-papierosy, a 60 proc. co najmniej raz próbowało. Wyższe stawki podatku pomogą zmniejszyć liczbę palących wśród młodzieży i tym samym zadbać o zdrowie młodych osób. Stąd rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym podnoszący znacznie stawki akcyzy na wyroby tytoniowe. Po wejściu w życie tej nowelizacji zmniejszać się będą przez kolejne trzy lata różnice cenowe wyrobów tytoniowych w Polsce w stosunku do innych państw Unii Europejskiej. Według danych Komisji Europejskiej, dotychczasowe ceny papierosów w Polsce należą do jednych z najniższych w UE.

O ile wzrosną stawki akcyzy w latach 2025-2027

Podwyższone zostaną stawki akcyzy na wyroby tytoniowe, wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych w latach 2025-2027.



Stawka akcyzy na papierosy:

- w 2025 r. – 345 zł/1000 szt. (wzrost z 276 zł/1000 szt.), czyli więcej o 25%;

- w 2026 r. – 414 zł/1000 szt., czyli więcej o 20%;

- w 2027 r. – 476,1 zł/1000 szt., czyli więcej o 15%.



Stawka akcyzy na tytoń do palenia:

- w 2025 r. – 260,14 zł/kg (wzrost z 188,51 zł/kg), czyli więcej o 38%;

- w 2026 r. – 338,18 zł/kg, czyli więcej o 30%;

- w 2027 r. – 412,58 zł/kg, czyli więcej o 22%.



Stawka akcyzy na cygara i cygaretki:

- w 2025 r. – 655 zł/kg (wzrost z 524 zł/kg), czyli więcej o 25%;

- w 2026 r. – 786 zł/kg, czyli więcej o 20%;

- w 2027 r. – 903,9 zł/kg, czyli więcej o 15%.



Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie (podgrzewane wyroby tytoniowe):

- w 2025 r. – 565,52 zł/kg (wzrost z 377,01 zł/kg), czyli więcej o 50%;

- w 2026 r. – 678,62 zł/kg, czyli więcej o 20%;

- w 2027 r. – 780,41 zł/kg, czyli więcej o 15%.



Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych:

- w 2025 r. – 0,96 zł/ml (wzrost z 0,55 zł/ml), czyli więcej o 75%;

- w 2026 r. – 1,44 zł/ml, czyli więcej o 50%;

- w 2027 r. – 1,8 zł/ml, czyli więcej o 25%;

Ważne Dotychczasowe stawki opodatkowania będą obowiązywać do 28 lutego 2025 roku.

Od 1 marca 2025 roku będzie obowiązywać nowa wysokość akcyzy.

Dalsze działania rządu dotyczące rynku produktów tytoniowych lub innych podobnych, mające na celu przede wszystkim bezpieczeństwo młodzieży i innych użytkowników, będą komunikowane w najbliższym czasie.