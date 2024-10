Podatki 2025. Zmiany w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, opłacie uzdrowiskowej i opłacie skarbowej

Doprecyzowane zostaną zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkalnych.

Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów uznawane będzie za część mieszkalną budynku.

Po wejściu w życie tej zmiany (od 2025 roku) wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych (niezajęte na działalność gospodarczą) będą opodatkowane jednakową stawką podatku.

Na potrzeby podatku od nieruchomości doprecyzowane zostaną definicje „budynku” i „budowli”.



Nie będzie już w przepisach o podatku od nieruchomości odwołania co do definicji „budynku” i „budowli” do Prawa budowlanego. Ma to zapewnić stabilność podatku od nieruchomości, na który nie będą już bezpośrednio wpływały zmiany w Prawie budowlanym.



Budynkiem będzie od 2025 roku obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, oraz który posiada fundamenty i dach.



Za budynek nie będzie uznawany obiekt, służący do gromadzenia materiałów, którego podstawowym parametrem technicznym jest pojemność (czyli np. zbiornik).



W projekcie zawarto zamknięty katalog budowli podlegających opodatkowaniu. Jednocześnie zawężony został katalog urządzeń budowlanych podlegających opodatkowaniu, wyłącznie do tych, które są bezpośrednio związane z budynkiem lub budowlą i niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.



Poza opodatkowaniem pozostaną tzw. obiekty małej architektury.



Silosy opodatkowane będą wyłącznie, gdy związane będą z działalnością gospodarczą.

Doprecyzowany zostanie zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli infrastruktury portowej. Rozstrzygnięto, że zwolnienie z podatku od nieruchomości odnosi się do budowli infrastruktury portowej w portach morskich lub przystaniach morskich. Dotyczy to także budowli infrastruktury, która zapewnia dostęp do portów morskich lub przystani morskich – oraz zajętych pod nie gruntów.

Ważne Przedłużona będzie do 31 marca 2025 r. możliwość złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości przez przedsiębiorców. Ma to dać im czas na dostosowanie do zmian przepisó.

Opłata uzdrowiskowa

Uszczelniony ma zostać pobór opłaty uzdrowiskowej. Rada gminy będzie mogła nałożyć na inkasentów opłaty uzdrowiskowej obowiązek prowadzenia ewidencji osób, które zobowiązane są do płacenia tej opłaty, analogicznie jak w przypadku przepisów dotyczących opłaty miejscowej.



Zmiana umożliwi sprawowanie kontroli nad rzetelnym wywiązywaniem się z obowiązku pobierania opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów tej opłaty.

W podatku rolnym ma zostać zniesiony wnioskowy tryb udzielania zwolnień podmiotowych (np. dla instytutów badawczych), które będą stosowane z mocy samego prawa – w celu wyeliminowania zbędnej biurokracji.

Opłata skarbowa

Nowelizacja określa też właściwość organu podatkowego w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa składanego w formie elektronicznej (na przykład w e-Urzędzie Skarbowym).

Od kiedy zmiany wejdą w życie?

Zaproponowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.